الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يشارك في معرض فيرا ديل سيكلو توريزمو في إيطاليا

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العلم الأردني

شاركت هيئة تنشيط السياحة بمعرض فيرا ديل سيكلو توريزمو الذي يقام في إيطاليا، في الفترة من 5 إلى 7 نيسان.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تهدف مشاركتها ومكاتب سياحة وسفر إلى ترويج سياحة المغامرة، سيما ركوب الدراجات والسفر لاستكشاف معالم وعجائب المملكة بطريقة ممتعة ومثيرة، من خلال تقديم نهج مستدام وعميق في استكشاف التراث الثقافي والطبيعي للأردن.

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وقالت الهيئة "أصبحت الأردن وجهة مفضلة لعشاق ركوب الدراجات بفضل طرقها المتعرجة التي تمر بالمواقع التاريخية الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة، المناسبة لجميع أنواع ركوب الدراجات كالسباق والجبلية".


وبينت أن مسار "جوهرة التاج"، الممتد على مدى 730 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب، من أبرز مسارات الدراجات في الأردن، إذ يمر عبر مناطق طبيعية متنوعة ومعالم سياحية بارزة كمدينة البترا ووادي رم وشواطئ العقبة.


وأضافت " تتوفر تجارب متنوعة لركوب الدراجات في الأردن، بدءًا من رحلات مدعومة بالكامل مع خدمات لوجستية شاملة، وحتى الرحلات الفردية التي تتيح للمسافرين تجربة الاستقلالية والمرونة"، مؤكدة أن المملكة تقدم فرصًا مثيرة لعشاق ركوب الدراجات لاستكشاف جمالها الطبيعي وتاريخها الغني بالثقافة والتراث.


ويُقدم موقع المسار الرسمي (www.jordanbiketrail.com) معلومات مفصلة حول كل مرحلة من مراحل الرحلة، بما في ذلك المسافة والارتفاع والزمن المتوقع.
ودعت الهيئة الراغبين في تجربة أقل مجهود، اختيار أجزاء أقصر من المسار عبر موقع Jordan Bike Trail، التي تتيح لهم استكشاف العديد من المناطق الرائعة في الأردن بطريقة مرنة وممتعة.

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