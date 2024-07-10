 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يصدر 23.8 جيجا واط للشبكة العراقية في 4 أشهر

أعمدة كهرباء - (تعبيرية)
أعمدة كهرباء - (تعبيرية)
عمان- بلغ حجم الطاقة الكهربائية التي صدرها الأردن إلى العراق 23.8 جيجا واط ساعة منذ بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين البلدين في شباط (فبراير) الماضي وحتى نهاية حزيران(يونيو) من خلال الشركة العامة لنقل الطاقة، بحسب بيانات أولية صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان
وبما أن المشروع تم تشغيله لأول مرة في هذا العام، فإنه لاتوجد بيانات عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغا واط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام، وأن الأردن سيكون جاهزا للتزويد أيضا بمجرد إتمام الجانب العراقي استعداده لاستلام هذه الطاقة، علما بأن المشروع بنهاية مرحلته الثانية سيصل إلى منطقة القائم العراقية.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي حجم صادرات الشركة خلال النصف الأول من العام 87.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 86.5 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 1.4 %، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيبل 3.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 3 جيجا واط ساعة بزيادة نسبتها 10 %.
وشكلت صادرات الطاقة الكهربائية خلال النصف الأول من العام نحو 0.82 % من إجمالي مبيعات الشركة البالغة10687.8 جيجا واط، بينما شكلت ما نسبته 0.86 % من المبيعات في ذات الفترة من العام الماضي عندما كان إجمالي المبيعات 9973.6 جيجا واط.
وإلى جانب الطاقة المصدرة، بلغ إجمالي المبيعات لشركات التوزيع الثلاث (الأردنية، وإربد، والكهرباء) في الأشهر الستة الأولى  من العام الحالي  10413.1 جيجا واط ساعة مقارنة مع 9689.1 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي يزيادة نسبتها 7.5 %.
واستحوذت شركة الكهرباء الأردنية على الحصة الكبرى من هذه المبيعات بإجمالي بلغ 6495.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع 6012.1 جيجا واط ساعة وبزيادة نسبتها 8 %، ثم شركة كهرباء محافظة إربد بإجمالي مبيعات بلغ 1991.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1838.3 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها  8.3 %، تلتها شركة توزيع لكهرباء بإجمالي مبيعات بلغ 1926.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1838.7 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 4.8 %.
كما بلغ إجمالي المبيعات لباقي المشتركين 187 جيجا واط ساعة مقارنة مع 198 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 5.6 %.
وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي، من مصادر الطاقة التقليدية، 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 %، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة، إذ بلغ نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 20212، وبزيادة نسبتها 1.3 %.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جمعية وكلاء السياحية والسفر

انتخاب شاهر حمدان رئيسا لجمعية وكلاء السياحة والسفر

منذ3 ساعة
1720646906401861100

التحفيز الحكومي وتفعيل الشراكة بين القطاعين ضرورتان لـ"التحول الطاقي"

منذ4 ساعة
1720623359861007500

عجز الاحتلال المالي يتسع إلى %7.6 ويبلغ 40 مليار دولار

منذ4 ساعة
الاستثمارات

ثقة المستثمر تسجل أكبر تراجع منذ 2020

منذ4 ساعة
Untitled-1

زين شريك إستراتيجي لـ "42 عمان" أحد برامج مؤسسة ولي العهد

منذ4 ساعة
دائرة مراقبة الشركات

العرموطي: تسهيل الإجراءات والحوافز الاستثمارية يقلصان شطب الشركات

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 