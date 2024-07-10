الأردن يصدر 23.8 جيجا واط للشبكة العراقية في 4 أشهر

رهام زيدان

اضافة اعلان

عمان- بلغ حجم الطاقة الكهربائية التي صدرها الأردن إلى العراق 23.8 جيجا واط ساعة منذ بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين البلدين في شباط (فبراير) الماضي وحتى نهاية حزيران(يونيو) من خلال الشركة العامة لنقل الطاقة، بحسب بيانات أولية صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية.وبما أن المشروع تم تشغيله لأول مرة في هذا العام، فإنه لاتوجد بيانات عن الفترة المقابلة من العام الماضي.وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغا واط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام، وأن الأردن سيكون جاهزا للتزويد أيضا بمجرد إتمام الجانب العراقي استعداده لاستلام هذه الطاقة، علما بأن المشروع بنهاية مرحلته الثانية سيصل إلى منطقة القائم العراقية.يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي حجم صادرات الشركة خلال النصف الأول من العام 87.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 86.5 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 1.4 %، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيبل 3.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 3 جيجا واط ساعة بزيادة نسبتها 10 %.وشكلت صادرات الطاقة الكهربائية خلال النصف الأول من العام نحو 0.82 % من إجمالي مبيعات الشركة البالغة10687.8 جيجا واط، بينما شكلت ما نسبته 0.86 % من المبيعات في ذات الفترة من العام الماضي عندما كان إجمالي المبيعات 9973.6 جيجا واط.وإلى جانب الطاقة المصدرة، بلغ إجمالي المبيعات لشركات التوزيع الثلاث (الأردنية، وإربد، والكهرباء) في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 10413.1 جيجا واط ساعة مقارنة مع 9689.1 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي يزيادة نسبتها 7.5 %.واستحوذت شركة الكهرباء الأردنية على الحصة الكبرى من هذه المبيعات بإجمالي بلغ 6495.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع 6012.1 جيجا واط ساعة وبزيادة نسبتها 8 %، ثم شركة كهرباء محافظة إربد بإجمالي مبيعات بلغ 1991.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1838.3 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 8.3 %، تلتها شركة توزيع لكهرباء بإجمالي مبيعات بلغ 1926.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1838.7 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 4.8 %.كما بلغ إجمالي المبيعات لباقي المشتركين 187 جيجا واط ساعة مقارنة مع 198 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 5.6 %.وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي، من مصادر الطاقة التقليدية، 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 %، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة، إذ بلغ نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 20212، وبزيادة نسبتها 1.3 %.