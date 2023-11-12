الأردن يمتلك عوامل عديدة تقوده ليكون رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

رهام زيدان

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في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإنجاز إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، جدد خبراء وعاملون في القطاع تأكيد دور هذه الطاقة بأن تكون مصدرا منافسا مستقبلا إذا ما تم توفير البنية التحتية والعوامل اللازمة لتبنيها.وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة في وقت سابق "كل الإمكانيات والموارد موجهة ليكون الأردن لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، وأن الأردن يمتلك عوامل عديدة ستقوده ليكون رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تتمثل بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة، والخبرات والمهارات الأردنية النوعية، والبنية التحتية، والاستقرار السياسي".وأكد الخرابشة، في ذلك الوقت أن الأردن بدأ فعليا باتخاذ خطوات جدية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال إعداد خريطة طريق للإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي جرى الانتهاء منها بنهاية عام 2022، والعمل على دراسة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية الهيدروجين في الأردن.في هذا الشأن، قال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة "لتحقيق النجاح في هذا القطاع، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات متعددة الجوانب وتعمل بشكل متكامل مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع الدولي".وبين أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت لقياس نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال وتقييم النتائج، مشيرا إلى أن أبرز النقاط التي تؤثر على فرص نجاح الأردن في هذا القطاع منها ما يتعلق بالتوجه الحكومي ،من حيث إذا كانت الحكومة تعمل على وضع إستراتيجية وخطة عمل واضحة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين والشركات، فقد تكون هناك فرص حقيقية للنجاح.كما يؤخذ بعين الاعتبار في ذلك التمويل والاستثمار حيث يتطلب قطاع الهيدروجين الأخضر استثمارات كبيرة في مشاريع توليد وتخزين ونقل الهيدروجين، ويجب أن يتوفر التمويل اللازم لهذه المشاريع من قبل القطاع الخاص والحكومة، إضافة إلى البنية التحتية إذ يجب أن تكون هناك بنية تحتية مناسبة لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الوصول إلى مصادر مستدامة للطاقة لإنتاجه.ومن العوامل المهمة في هذا الشأن السوق الدولية حيث يعتمد نجاح صناعة الهيدروجين الأخضر بشكل كبير على الطلب العالمي على هذه الطاقة أي يجب على الأردن تطوير إستراتيجيات تصدير وتسويق لزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الدولية.ويضاف إلى ذلك وفقا لبلاسمة لمنافسة العالمية، مبينا أنه يجب على الأردن أن يكون لديه تكنولوجيا وعمليات تنافسية تمكنه من تلبية متطلبات السوق العالمية والتنافس مع اللاعبين الكبار في صناعة الهيدروجين، كم يجب أن تكون هناك إستراتيجية لتطوير القوى العاملة المهنية والمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الناشئ.ويتوقف أيضا نجاح الأردن في قطاع الهيدروجين الأخضر على الجهود المشتركة من القطاعين الحكومي والخاص، وعلى الظروف الاقتصادية والبيئية والتنظيمية التي ستكون موجودة.وقال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة إن "هذا الموضوع من الأهمية بمكان لأنه يعتبر وقود مستقبلي سيخفف بالتأكيد الاعتماد على استيراد الوقود والمشتقات النفطية التي ترهق الاقتصاد وتشكل معاناة للمواطنين والصناعة والزراعة وغيرها".وإدراكا لأهمية هذا الموضوع فقد اعتبر من اولويات رؤية التحديث الاقتصادي وعليه فإن المطلوب الإسراع في تبني الخطوات اللازمة للسير به كأولوية لأن نتائجه إيجابيه وملموسة على الوضع الاقتصادي في الأردن .وأشار إلى أن هناك دراسات من خلال مذكرات تفاهم تم توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبعض الشركات المهتمة في موضوع الهيدروجين الأخضر للوصول لآلية وجدوى الحصول عليه استنادا الى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي واستنادا الى تميز الأردن في المنطقة في الوصول الى نسب مرتفعة من مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة والتي يمكن الاستفادة منها في الحصول على هذا الوقود المستقبلي.علما أنه يجري العمل حاليا على تبني واعتماد إستراتيجية للهيدروجين الأخضر يكون من أهدافها تبني خطة لزيادة في الطاقات المتجددة لإنتاجه في العقبة والحصول عليه يعني نقلة نوعية لأنه وقود نظيف يستخدم في الشاحنات والسيارات وبديل للغاز الطبيعي كوقود لإنتاج الكهرباء والطبخ والتدفئة وإنتاج الامونيا وغيرهاوقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات إنه "من المتوقع أن تصبح طاقة الهيدروجين ذات جدوى اقتصادية مهمة خلال السنوات المقبلة".وأضاف حياصات أن هذا النوع من الطاقة هو الأنظف والأكثر ملائمة للبيئة خصوصا إذا ما تم إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون مصدر وقود مهم لإنتاج الكهرباء وفي العديد من الاستخدامات الأخرى والصناعات .غير أنه من المهم إثبات الجدوى الاقتصادي لهذا النواع من الطاقة عدا عن ضمان عوامل الحماية والأمان اللازمة له، مع توفير الكفاءات والخبرات المؤهلة للعمل في هذا المجال، بحسب حياصات.