الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يمتلك عوامل عديدة تقوده ليكون رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

تعبيرية
تعبيرية
 في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإنجاز إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، جدد خبراء وعاملون في القطاع تأكيد دور هذه الطاقة بأن تكون مصدرا منافسا مستقبلا إذا ما تم توفير البنية التحتية والعوامل اللازمة لتبنيها.اضافة اعلان
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة في وقت سابق "كل الإمكانيات والموارد موجهة ليكون الأردن لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، وأن الأردن يمتلك عوامل عديدة ستقوده ليكون رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تتمثل بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة، والخبرات والمهارات الأردنية النوعية، والبنية التحتية، والاستقرار السياسي".
وأكد الخرابشة، في ذلك الوقت أن الأردن بدأ فعليا باتخاذ خطوات جدية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال إعداد خريطة طريق للإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي جرى الانتهاء منها بنهاية عام 2022، والعمل على دراسة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية الهيدروجين في الأردن.
في هذا الشأن، قال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة "لتحقيق النجاح في هذا القطاع، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات متعددة الجوانب وتعمل بشكل متكامل مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع الدولي". 
وبين أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت لقياس نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال وتقييم النتائج، مشيرا إلى أن أبرز  النقاط التي تؤثر على فرص نجاح الأردن في هذا القطاع منها ما يتعلق بالتوجه الحكومي ،من حيث إذا كانت الحكومة تعمل على وضع إستراتيجية وخطة عمل واضحة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين والشركات، فقد تكون هناك فرص حقيقية للنجاح.
كما يؤخذ بعين الاعتبار في ذلك التمويل والاستثمار حيث يتطلب قطاع الهيدروجين الأخضر استثمارات كبيرة في مشاريع توليد وتخزين ونقل الهيدروجين، ويجب أن يتوفر التمويل اللازم لهذه المشاريع من قبل القطاع الخاص والحكومة، إضافة إلى البنية التحتية إذ يجب أن تكون هناك بنية تحتية مناسبة لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الوصول إلى مصادر مستدامة للطاقة لإنتاجه.
ومن العوامل المهمة في هذا الشأن السوق الدولية حيث يعتمد نجاح صناعة الهيدروجين الأخضر بشكل كبير على الطلب العالمي على هذه الطاقة أي يجب على الأردن تطوير إستراتيجيات تصدير وتسويق لزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الدولية.
ويضاف إلى ذلك وفقا لبلاسمة لمنافسة العالمية، مبينا أنه يجب على الأردن أن يكون لديه تكنولوجيا وعمليات تنافسية تمكنه من تلبية متطلبات السوق العالمية والتنافس مع اللاعبين الكبار في صناعة الهيدروجين، كم يجب أن تكون هناك إستراتيجية لتطوير القوى العاملة المهنية والمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الناشئ.
ويتوقف أيضا نجاح الأردن في قطاع الهيدروجين الأخضر على الجهود المشتركة من القطاعين الحكومي والخاص، وعلى الظروف الاقتصادية والبيئية والتنظيمية التي ستكون موجودة.
وقال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة إن "هذا الموضوع من الأهمية بمكان لأنه يعتبر وقود مستقبلي سيخفف بالتأكيد الاعتماد على استيراد الوقود والمشتقات النفطية التي ترهق الاقتصاد وتشكل معاناة للمواطنين والصناعة والزراعة وغيرها".
وإدراكا لأهمية هذا الموضوع فقد اعتبر من اولويات رؤية التحديث الاقتصادي وعليه فإن المطلوب الإسراع في تبني الخطوات اللازمة للسير به كأولوية لأن نتائجه إيجابيه وملموسة على الوضع الاقتصادي في الأردن .
وأشار إلى أن هناك دراسات من خلال مذكرات تفاهم تم توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبعض الشركات المهتمة في موضوع الهيدروجين الأخضر  للوصول لآلية وجدوى الحصول عليه  استنادا الى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي واستنادا الى تميز الأردن في المنطقة في الوصول الى نسب مرتفعة من مساهمة الطاقة المتجددة  في خليط الطاقة والتي يمكن الاستفادة منها في الحصول على هذا الوقود المستقبلي.
 علما أنه يجري العمل حاليا على تبني واعتماد إستراتيجية للهيدروجين الأخضر  يكون من أهدافها تبني خطة لزيادة في الطاقات المتجددة لإنتاجه في العقبة والحصول عليه يعني نقلة نوعية لأنه وقود نظيف يستخدم في الشاحنات والسيارات وبديل للغاز الطبيعي كوقود لإنتاج الكهرباء والطبخ والتدفئة وإنتاج الامونيا وغيرها
وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات إنه "من المتوقع أن تصبح طاقة الهيدروجين ذات جدوى اقتصادية مهمة خلال السنوات المقبلة".
وأضاف حياصات أن هذا النوع من الطاقة هو الأنظف والأكثر ملائمة للبيئة خصوصا إذا ما تم إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون مصدر وقود مهم لإنتاج الكهرباء وفي العديد من الاستخدامات الأخرى والصناعات .
غير أنه من المهم إثبات الجدوى الاقتصادي لهذا النواع من الطاقة عدا عن ضمان عوامل الحماية والأمان اللازمة له، مع توفير الكفاءات والخبرات المؤهلة للعمل في هذا المجال، بحسب حياصات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدخل مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن -(أرشيفية)

المنح والمساعدات الأخيرة دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي

منذ 56 دقيقة
ارتفاع معدل التضخم %2.21 خلال 10 أشهر

ارتفاع معدل التضخم 2.21 % خلال 10 أشهر

منذ 59 دقيقة
تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 18.9 بالمئة

%36 حصة "التجارة العربية" من الصادرات الوطنية

منذ1 ساعة
مركز الملكة رانيا للريادة

بدء فعاليات أسبوع الريادة العالمي اليوم

منذ1 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

البورصة تنخفض 0.05 %

منذ1 ساعة
أرشيفية

قبول 33 طلبا لإنشاء محطات محروقات في 9 أشهر

11 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب أخطر من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كل مر سيمر

جهاد المنسي |اليوم

هل تشفي قمة الرياض غليل الناس؟

نضال منصور |اليوم

دولة الاحتلال تدفع ثمنا اقتصاديا أيضا

أحمد عوض |اليوم

عمق الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الكارثة لو كانت هذه النهاية

سميح المعايطة |اليوم

حقوق طبيعية لكل إنسان

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات | منذ2 ساعة
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات | منذ2 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ24 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 