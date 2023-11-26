الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يملك مخزون من الغاز يكفيه 60 يوما.. والخرابشة: مستعدون لأي انقطاع مفاجئ

TuT4QJ1vZ06H75suvcPB19Xe8IdYYgCaul1tqFyi
الأردن يملك مخزون من الغاز يكفيه 60 يوما.. والخرابشة: مستعدون لأي انقطاع مفاجئ
اطلعت لجنة الطاقة النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب طلال النسور، على واقع الاحتياطات النفطية ومراحل التنقيب عن النفط والغاز في الأردن.

وأكد النسور في بداية الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية أن يسعى الأردن للبحث عن البدائل ومصادر الطاقة الآمنة والمستدامة حتى لا يتعرض لأي انقطاع مفاجئ، في ظل الظروف التي يشهدها الإقليم.اضافة اعلان

وقال "ندرك أن هناك تحديات إضافية على الخطط الاستراتيجية للأردن وضمان استدامتها، ونراقب بقلق احتمالات ما قد يتعرض له قطاع الطاقة بسبب اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، وما سوف ينتج من تطورات على هذا القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، ما دفع الاحتلال إلى وقف إنتاج الطاقة في عدة مناطق.

من جانبه، أشار الخرابشة إلى استراتيجية قطاع الطاقة التي تعتمد على ضمان التزود بأمن الطاقة، مؤكدا نجاح الجهود الحكومية في تنوع مصادر الطاقة التي يجري استيرادها.

وقال إن الأردن يملك مخزونا استراتيجيا آمن يكفيه لنحو 60 يوما، مؤكدا أن المملكة مستعدة لأي انقطاع مفاجئ في توريد الغاز، وأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في البحث عن بدائل الطاقة.

وأشار إلى توقيع أكثر من 14 مذكرة تفاهم في مجالات التنقيب عن النفط والمعادن والطاقة، وجمع آلاف العينات خلال 22 شهرا، مبينا أن هذا العمل يحتاج إلى أوقات طويلة تتراوح بين 10و14عاما.
وقال "سنضع الأردن على خارطة التعدين العالمية، إذ نسير بهذا المجال بأسرع وقت من خلال قيام كوادر الوزارة بنفسها بأعمال التنقيب قبل استقطاب الشركات العالمية.
وأضاف "لدينا آليات وحفارات تبحث في عدد من مناطق المملكة خاصة الأزرق عن النفط على أعماق تصل إلى 3 آلاف متر".
وأكد أن الوزارة لا تمنح عطاءات تنقيب عن النفط والطاقة لشركات عالمية غير مقتنعين بقدراتها أو ملاءتها المالية، خوفا من عدم قدرتها على إنهاء أو إكمال العمل.
واكد "أننا نرحب بأي جهد أو شركات أو ائتلافات محلية في مجالات الطاقة المختلفة خاصة في مجالات البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة الآمنة".
وأشار إلى أنه لا توجه لاستئجار سفينة جديدة لتخزين الغاز، عند انتهاء عقد السفينة العائمة الحالية، مبينا أنه سيتم خلال فترة قريبة استدراج عروض لإنشاء منشأة ثابتة على الشاطئ.
من جانبهم، أكد النواب، يزن الشديفات، وعلي الخلايلة، وعبدالله عواد، ورهق الزواهرة، وموسى هنطش، وعارف السعايدة، ومحمد المرايات، أهمية تأمين الأردن بمصادر وبدائل طاقة جديدة.
وأشاروا إلى ضرورة العمل من خلال غرف عمليات لإيجاد وعقد اتفاقيات جديدة للتزود بالطاقة من دول عربية، ليكون التزويد مستمرا وبدون انقطاع.
وطالبوا بتفعيل مشروع المفاعل النووي السلمي الذي يسعى الأردن له منذ سنوات، وقطع شوطا كبيرا في إنشائه، والتوسعة فيه كونه يحقق مخزونا استراتيجيا من الطاقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الطاقة المتجددة

بعد 10 سنوات على إقراره.. هل نحتاج تعديلا لقانون الطاقة المتجددة؟

منذ20 ساعة
نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية

الغاز والاتفاقيات والمعارض ثلاثية لزيادة الصادرات

منذ20 ساعة
البترا - (أرشيفية)

العرب الأكثر إنفاقا بين الزوار الدوليين للمملكة

منذ21 ساعة
1700906723951053100

"THE BUNKER" ينال الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث

منذ21 ساعة
التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة الأحد

المواصفات: التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة غدا

منذ23 ساعة
أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

25 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

استحالات المعشر

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

برنامج تحوط لدعم القطاعات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الهوية الإنسانية الأردنية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

قادة المناخ يجتمعون في الإمارات

نضال المجالي |اليوم

الناقل الوطني.. واجب وطني

رعد التل |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 