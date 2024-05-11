الأردن "33" عالميا بسرعة الإنترنت الثابت

إبراهيم المبيضين

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عمان- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس، أن الأردن تقدم 9 مراتب عالميا العام الحالي، ضمن مؤشر عالمي لقياس سرعة الإنترنت الثابت قياسا بمرتبته المسجلة العام الماضي.وبينت الهيئة، أن المؤشر التابع لموقع أوكلا (Ookla) العالمي المتخصص بقياس سرعات الإنترنت وضع الأردن في المرتبة 33 عالميا في معدلات الإنترنت الثابت السلكي، فيما كان يحتل المرتبة 42 عالميا في العام الماضي.وقالت الهيئة: "مرتبة الأردن على المستوى العربي بقيت في المركز الرابع".وأوضحت، أنه وفقا للمؤشر العالمي، بلغ متوسط سرعة (الفايبر والـ ADSL) 142 ميجابايت في الثانية، وذلك عن شهر آذار(مارس) الماضي، متوقعة استمرار ارتفاع المعدل للفترة المقبلة، جراء ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر وخاصة، في مناطق محافظات إقليم الوسط.ويقيس المؤشر المعلن سرعات الإنترنت الثابت عريض النطاق الذي يقدم عبر تقنيات بمعدل (الفايبر والإنترنت عريض النطاق الثابت وadsl)، ولا يشمل الإنترنت اللاسكي المقدم عبر تقنيات مثل، الجيل الرابع والجيل الخامس. وفي الأردن يقدر عدد اشتراكات الإنترنت السلكي عريض النطاق بأكثر من 805 آلاف اشتراك تشكل منها، اشتراكات الفايبر النسبة الكبرى، بأكثر من نصف مليون اشتراك.وقالت هيئة الاتصالات: "هذا التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن أربعة مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير، يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة، في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال، ولا سيما وتشجيع الشركات من خلال خلق روح تنافسية إزاء تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة، كون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها".