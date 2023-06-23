الجمعة 23 حزيران 2023
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الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في ختام أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية ‏بشأن السياسات النقدية عززت الآراء القائلة باحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة ‏لفترة أطول.اضافة اعلان
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.3 بالمئة، بعدما أظهرت بيانات تعثر ‏نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو هذا الشهر مع زيادة التباطؤ في قطاع ‏الصناعات التحويلية.‏
وحسب ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد بلغت خسائر المؤشر 2.9 بالمئة للأسبوع بأكمله، ليسجل بذلك أسوأ أداء أسبوعي في ‏أكثر من ثلاثة شهور مع استيعاب المستثمرين لقرارات رفع الفائدة من بنوك ‏مركزية كبيرة منها بنوك إنجلترا والنرويج وسويسرا مع وجود شبح استمرار ‏التضخم مرتفعا لفترة أطول.‏
وتراجع مؤشر داكس الألماني 1 بالمئة، متكبداً أكبر خسارة بين نظرائه الإقليميين مع ‏هبوط أسهم ‏Siemens Energy‏ بنسبة 37.3 بالمئة.‏
--(بترا)
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