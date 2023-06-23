الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي

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هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في ختام أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية ‏بشأن السياسات النقدية عززت الآراء القائلة باحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة ‏لفترة أطول.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.3 بالمئة، بعدما أظهرت بيانات تعثر ‏نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو هذا الشهر مع زيادة التباطؤ في قطاع ‏الصناعات التحويلية.‏وحسب ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد بلغت خسائر المؤشر 2.9 بالمئة للأسبوع بأكمله، ليسجل بذلك أسوأ أداء أسبوعي في ‏أكثر من ثلاثة شهور مع استيعاب المستثمرين لقرارات رفع الفائدة من بنوك ‏مركزية كبيرة منها بنوك إنجلترا والنرويج وسويسرا مع وجود شبح استمرار ‏التضخم مرتفعا لفترة أطول.‏وتراجع مؤشر داكس الألماني 1 بالمئة، متكبداً أكبر خسارة بين نظرائه الإقليميين مع ‏هبوط أسهم ‏Siemens Energy‏ بنسبة 37.3 بالمئة.‏--(بترا)