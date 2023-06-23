الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.3 بالمئة، بعدما أظهرت بيانات تعثر نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو هذا الشهر مع زيادة التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.
وحسب ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد بلغت خسائر المؤشر 2.9 بالمئة للأسبوع بأكمله، ليسجل بذلك أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة شهور مع استيعاب المستثمرين لقرارات رفع الفائدة من بنوك مركزية كبيرة منها بنوك إنجلترا والنرويج وسويسرا مع وجود شبح استمرار التضخم مرتفعا لفترة أطول.
وتراجع مؤشر داكس الألماني 1 بالمئة، متكبداً أكبر خسارة بين نظرائه الإقليميين مع هبوط أسهم Siemens Energy بنسبة 37.3 بالمئة.
--(بترا)