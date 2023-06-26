الأضاحي.. ضعف القدرة الشرائية يقلص الطلب

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عمان - أكد تجار مواش أن الإقبال على شراء وحجز الأضاحي تحسن خلال الأيام الأخيرة إلا انه ما يزال أقل من المستويات المعتادة التي تشهدها أيام ما قبل عيد الأضحى على الرغم من انخفاض الأسعار هذا العام بنحو 15 % وتوفرها بكميات تزيد على احتياجات السوق المحلي.وتوقع التجار في تصريحات لـ"الغد" أن تكون مستويات الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام أقل من مستويات العام الماضي نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.وقدر تجار أن يبلغ حجم استهلاك الأردنيين من الأضاحي 200 ألف راس، يقدر ثمنها بنحو 28 مليون دينار، على أساس ان يكون متوسط بيع الأضحية الواحدة قرابة 140 دينارا.ومن المتوقع أن ينخفض متوسط سعر الكيلو القائم للاضحية البلدية بما بنسبة 15 % ليبلغ 4.5 دينار بعد ان سجل 5.50 دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للوزن.وكانت وزارة الزراعة أكدت توفر الأضاحي للموسم الحالي حيث بلغت أعداد الأغنام المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق 777366 رأس خاروف حي، وبلغت أعداد الخراف البلدية المتوفرة حاليا في الأسواق 950000 وبلغت أعداد العجول المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق لغاية 37.444 رأس عجل حي.وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن الإقبال على شراء الأضاحي تحسن في اليومين الماضيين لكنه ما يزال أقل من المستوى المعتاد خلال هذه الفترة التي عادة ما تسبق موعد عيد الأضحى نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين، متوقعا أن يزداد نشاط بيع الأضاحي خلال يوم عرفة واليوم الأول من عيد الأضحى إلا انه سيكون أقل من العام الماضي.ودعا الكواليت المواطنين إلى الشراء من المزارع بشكل مباشر، وأضاف أن أسعار البيع في المزارع أقل بشكل ملموس من أسعار الحظائر، إضافة إلى دعوته إلى الشراء على نظام الكيلو بدلا من الشراء على نظام الرأس حيث ان نظام الكيلو يكون دائما أرخص.وبين الكواليت أن أسعار بيع الأضاحي البلدية والمستوردة تبدو متقاربة جدا، حيث إن أسعار بيع بعض أصناف الأضاحي البلدية أقل من العام الماضي بسبب تأخر فتح باب التصدير، إذ يقدر متوسط سعر بيع الأضحية البلدية بـ4.5 دينار، وبأقل من متوسط سعر بيع العام الماضي بنحو دينار واحد.في حين يتراوح متوسط بيع سعر الاضاحي المستوردة ما بين 4.25 - 4.50 دينار للكيلو الواحد، وفي ما يتعلق بأسعار العجول والأبل رجح الكواليت بقاءها ضمن معدلها السعري العام الماضي، إذ سيبقى متوسط سعر رأس العجل يتراوح بين 1500 - 1800 دينار وفقا للوزن، وسيبلغ سعر رأس الأبل من عمر خمس سنوات وهو الأكثر رواجا في هذا النوع من الاضاحي بـ1500 دينار.وأشار الكواليت إلى أن استهلاك الأردنيين من الأضاحي قد تراجع خلال العام الماضي بشكل واضح وبما نسبته 50 % حيث تم استهلاك نحو 200 رأس من الماشية من إجمالي 395 ألف رأس.من جانبه أكد تاجر المواشي عمر الحسنات زيادة حركة شراء الأضاحي في الأيام الماضية، إلا انها تبقى في المجمل أقل من نسب النشاط المسجلة خلال هذه الفترة من كل موسم عيد نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني من أغلب المواطنين، لافتا إلى أن التجار يعقدون الآمال بشكل كبير على يوم عرفة واليوم الأول والثاني من العيد.وحول الأسعار أوضح الحسنات أنها أقل من العام الماضي لا سيما أسعار الأضاحي البلدية التي تشهد إقبالا أكثر من المستوردة، حيث يتراوح سعر بيع الأضحية البلدية من صنف النعاج ما بين 130 - 150 دينارا للنعجة الواحدة، كما ويتراوح سعر بيع الأضحية البلدية من صنف العبورة بين 160 - 195 دينارا.وفي ما يخص أسعار بيع الأضاحي المستوردة، قدر الحسنات ان يتراوح بيع سعر كيلو الأضحية الرومانية ما بين 3.90 - 4.25 دينار وفقا للوزن.وفي ما يتعلق بأسعار بيع العجول رجح الحسنات أن لا يطرأ على أسعارها في هذا الموسم أي تغيير، حيث سيكون متوسط بيع كيلو العجل من فئة 400 كيلو غرام نحو 3.45 دينار للكيلو الواحد، وسيبلغ متوسط بيع كيلو العجل من فئة 700 كيلو غرام نحو 3.20 دينار للكيلو.إلى ذلك قال تاجر المواشي يحيى أبو جابر إن وتيرة النشاط على الأضاحي قد ارتفعت في اليومين الأخيرين عما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي، لكنها ما تزال بعيدة عن معدلات النشاط التي ترافق الموسم عادة، على الرغم من انخفاض الأسعار بشكل ملموس هذا العام.وبين أبو جابر أنه ومن أجل مواجهة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين التي أدت إلى ضعف الطلب على الأضاحي، لجأ إلى تنظيم مزاد للبيع الأضاحي خلال الأسبوع الماضي، في أكثر من محافظة، إضافة إلى تنظيم مزاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن أمله أن يتحسن الإقبال على الأضاحي في عرفة وأيام العيد.وأشار أبو جابر إلى أن معدل سعر بيع رأس النعاج حاليا لدى أغلب التجار، يبدأ من 120 دينارا وصولا إلى 150 دينارا وفقا للوزن والعمر، في حين يتراوح معدل سعر بيع رأس الخاروف بين 150 - 180 دينارا، متوقعا أن ينخفض سعر بيع الأضاحي البلدية خلال أيام العيد إلى أقل من 4.20 للكيلو الواحد.وقال إن هناك إقبالا على الأضاحي البلدية في السوق أكبر من الاقبال على المستوردة، حيث يتراوح متوسط سعر بيع الكيلو من الأضحية المستوردة ما بين 4 - 4.25 دينار وفقا للأوزان.