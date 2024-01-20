السبت 20 كانون الثاني 2024
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"الألكسو للأعمال".. مبادرة سعودية تؤسس لنموذج عمل مستدام

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"الألكسو للأعمال".. مبادرة سعودية تؤسس لنموذج عمل مستدام
عمان - الغد - كشف رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، رئيس اللجنة العليا لمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات، هاني بن مقبل المقبل، أن "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات"، الذي سيعقد في العاصمة التونسية يومي 28 و29 من الشهر الحالي، هو الأول في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 53 عاما، والأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.اضافة اعلان
وأكد المقبل، أن المنتدى يمثل رحلة جديدة في مسار "منظمة الألكسو" نحو المستقبل بتصميم دور حديث ومبتكر للمنظمة في محيطيها العربي والدولي من خلال إقامة شراكات فاعلة ومثمرة، وتأسيس نموذج عمل جديد لتحقيق غايات الاستدامة في مجالات عملها تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية والإنمائية والفنية.
ورفع رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم غير المحدود لتمكين الدور السعودي في "الألكسو"، مقدماً امتنانه وتقديره لوزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الذي وفر كل الدعم والتمكين لإبراز الدور السعودي في مختلف مجالات عمل المنظمة العربية "الألكسو"، وهو ما جعل الكثير من الأفكار والمبادرات ترى النور، ولا سيما "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات"، الذي يأتي بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وافق عليها المجلس التنفيذي للمنظمة، وتحولت إلى مشروع عربي مشترك، ويشكل امتداداً لمخرجات اجتماع المجلس التنفيذي في العلا الذي عقد في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2022.
وقال المقبل: "إن مبادرة المملكة العربية السعودية المتمثلة في منتدى الألكسو للأعمال والشراكات، هي واحدة من جملة مبادرات سابقة قدمت، أثناء فترة رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة، المتمثلة في دعم المجلس التنفيذي العملي للمنظمة، من خلال تقديم أدوار جديدة لها، وإسهامات نوعية، ومشاريع جذابة، للدول العربية الأعضاء، مع الشريك العربي المناسب".
وقدم رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للمنتدى، شكره وتقديره للدول العربية كافة، على دعمها وتأييدها ومباركتها لمبادرة المملكة العربية السعودية، كما ثمن عاليا الدور الكبير الذي لعبه أعضاء اللجنة العليا للمنتدى من 9 دول عربية خلال فترة التحضير للمنتدى طيلة 7 أشهر، إلى جانب الإدارة العامة للمنظمة.
ويهدف المنتدى إلى توسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات والمؤسسات العربية ذات الصلة في مجالات التربية والثقافة والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، والتعريف بعمل منظمة "الألكسو" وجهودها في قطاع التربية والثقافة والعلوم في العالم العربي. 
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