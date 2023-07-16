"الأميركية للتنمية" تمول 4 مشاريع جديدة بـ114 مليون دولار

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- كشفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، عن منح الأردن خلال السنة المالية الحالية -التي تنتهي في أيلول (سبتمبر)- 114 مليون دولار لتمويل 4 مشاريع جديدة.وتتركز المشاريع الجديدة على التعليم والبنية التحتية المدرسية والرعاية الصحية ذات الجودة، إضافة إلى الحفاظ على المياه والبنية التحتية للمياه، إلى جانب دعم المجتمع المدني والتمكين الاقتصادي للمرأة ودعم البلديات.ومن بين هذه المشاريع "مشروع تحويل المدارس" لتطوير 30 مدرسة حكومية في المناطق المكتظة بالسكان، إضافة إلى "برنامج التعليم في الصفوف المبكرة" لتحسين جودة برامج التعليم قبل الخدمة لهذه الصفوف وتعزيز جودة التعليم لدى طلبتها، فضلا عن برنامج "تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة" لتدعيم الأطر التشريعية التي تعزز مشاركة المرأة وقيادتها، إلى جانب "برنامج بناء البنية التحتية للمياه" لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن.ويبلغ عدد المشاريع القائمة التي تنفذ من قبل الوكالة في الأردن نحو 64 مشروعا قائما، وتتركز هذه المشاريع في المجالات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة الأردنية من أجل إطلاق العنان للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الأمن المائي، وتعزيز القطاع العام، وفق ما ذكرت الوكالة لـ"الغد".وتلقى قطاع المياه خلال السنة المالية 2022، الحصة الكبرى من دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويليه قطاع التعليم.وبالنسبة للسنة المالية 2023، تتوقع الوكالة أن يستمر قطاع المياه في تلقي أكبر قدر من دعمها، على غرار السنوات السابقة.وأكدت الوكالة أنه في ظل آثار التغير المناخي الملموسة في الأردن أكثر مع مرور الأعوام، وباعتبار المملكة من أكثر دول العالم شحا بالمياه، وفي ظل أيضا قيام الحكومة الأردنية بوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للمياه للحد من عجز قطاع المياه، فإنها ستقوم ومن خلال المساعدات المقدمة بموجب مذكرة التفاهم الأميركية الأردنية، بدعم هذه الاستراتيجية.إضافة لما سبق، تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جهود وزارة التربية والتعليم من أجل تقليل الاكتظاظ، وضمان وصول الأطفال إلى بيئات تعلم آمنة وفاعلة ودامجة، مما سيمتد أثره إلى أطفال الأردن وشبابه لأجيال مقبلة.كما ستدعم تنفيذ الحكومة لخريطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.وبحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن عملها في الأردن يركز على تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص؛ حيث تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة الأردنية من أجل تحسين الاستقرار المالي، ورفع الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، ودفع الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية التي تتيح للأردنيين إطلاق مشاريعهم وتنميتها.كما ويركز عملها على تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، إذ تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة الأردنية للنهوض برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو مستقبل أكثر استقراراً وديمقراطية، وذلك من خلال ترسيخ الثقة بين الحكومة والمواطنين. وكذلك تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تطوير قدرات المجتمع المدني للمدافعة من أجل صون الحريات المدنية، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية على مستوى البلديات لتلبية احتياجات المواطنين الملحة، ودعم الإصلاحات التي تؤدي إلى تعزيز القطاع العام.وتسعى الوكالة، من خلال برامجها، إلى الاستثمار في الموارد البشرية من خلال بناء وتجديد المدارس والمستشفيات الحكومية، إضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الدامج والرعاية الصحية. تقوم الوكالة بتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية ومساعدة الحكومة على تنفيذ برامج التطوير المهني المستمر، كذلك تحرص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على ضمان إمكانية وصول الأفراد والأسر إلى المعرفة والموارد المتعلقة بالممارسات والسلوكيات الاجتماعية التي تساعدهم على التمتع بحياة أكثر صحة.كذلك، تلتزم الولايات المتحدة بدعم جهود الحكومة الأردنية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات وتحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك زيادة مشاركتهم في العمليات السياسية؛ حيث يعد إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيزهم وتمكينهم من الاندماج بشكل هادف في مجتمعاتهم خطوة مهمة وضرورية في رحلة الأردن نحو ازدهار أكبر وركيزة للنمو الاقتصادي الشامل.كما وتركز برامج الوكالة على إطلاق العنان لقدرات النساء والشباب، من خلال المبادرات التي تنفذها الوكالة من أجل تعزيز السياسات والإصلاحات المؤسسية التي من شأنها تمكين النساء والشباب من تولي أدوار قيادية في أسرهم ومجتمعاتهم وأماكن عملهم، علاوة على تشجيعها وتيسيرها مشاركة النساء والشباب في الاقتصاد والحياة العامة.ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية والأردن كانتا قد وقعتا في شهر أيلول (سبتمبر) 2022، على مذكرة تفاهم مدتها سبع سنوات (2023-2029) بقيمة 10.15 مليار دولار لتقديم المساعدات الاقتصادية بين البلدين.وخصصت الحكومة الأميركية للسنة المالية 2023، وهي السنة الأولى من مذكرة التفاهم 2023-2029، ما لا يقل عن 1.650 مليار دولار من المساعدات الخارجية للأردن والتي ستذهب إلى مختلف المنح والمشاريع الحكومية الأميركية، بما في ذلك منحة دعم للخزينة الحكومية ومشاريع ستنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.