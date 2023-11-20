الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأهلي" يختار منصة "فنتك جالكسي" لتعزيز الخدمات المصرفية

"الأهلي" يختار منصة "فنتك جالكسي" لتعزيز الخدمات المصرفية
"الأهلي" يختار منصة "فنتك جالكسي" لتعزيز الخدمات المصرفية
أعلن البنك الأهلي الأردني، المؤسسة المصرفية الأردنية الرائدة التي تتمتع بخبرة تزيد على 60 عاماً، عن تعاونه مع شركة "فنتك جالكسي" الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والابتكار المالي، بهدف تحقيق الامتثال الكامل للوائح الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح. وسيتمكن البنك الأهلي الأردني من خلال استخدام منصة FINX التابعة لشركة فنتك جالكسي، من ضمان أقصى درجات الأمان والحماية لبيانات عملائه، فضلا عن تمكينهم من ربط حساباتهم بأمان مع تطبيقات مزودي خدمات خارجيين، والتمتع باطلاع شامل على تفاصيل معاملاتهم المصرفية.اضافة اعلان
هذا ويلتزم البنك الأهلي الأردني، بدمج التكنولوجيا والابتكار في خدماته المصرفية من خلال مبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة. وسيتمكن البنك من خلال التوافق مع الخدمات المصرفية المفتوحة، من تقديم أسعار أفضل وخدمات ذات قيمة مضافة لعملائه. كما سيساعد التعاون مع مزودي خدمات خارجيين البنك الأهلي الأردني، على تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، فضلا عن الاستفادة من خبرات وقدرات مزودي الخدمات هؤلاء لتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة. ويمثل هذا الالتزام الراسخ بالخدمات المصرفية المفتوحة شهادة قوية على جهود البنك المتواصلة لتقديم خدمات مصرفية مخصصة ومبتكرة لعملائه.
ومن الجدير بالذكر، أن المملكة الأردنية تشهد حالياً العديد من المبادرات الرامية إلى رقمنة القطاع المصرفي، حيث أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، تهدف إلى تعزيز الابتكار والمنافسة، ودعم فرص التحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومتقدم. وتنظم هذه التعليمات الجديدة خدمات التمويل المفتوح، مما يوفر قدرة الوصول المصرح به إلى حسابات العملاء والحسابات المصرفية للأعمال لخدمات المدفوعات والخدمات المتعلقة بالبيانات المصرفية.
هذا وستعمل منصة FINX من فنتك جالكسي على تمكين البنك الأهلي الأردني من التوافق بسهولة مع لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة، فضلا عن تمكينه من تقديم قيمة استثنائية لعملائه وضمان إجراءات أمنية قوية لحماية بيانات العملاء وتعزيز ثقتهم وأمنهم.
كما سيستفيد البنك الأهلي الأردني، من بوابة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لمنصة FINX مع قدرة امتثال غير تقليدي لواجهات برمجة التطبيقات لخدمة معلومات الحساب، وخدمة بدء الدفع، وإدارة مزودي الخدمات الخارجيين، وإدارة الموافقة بناء على المعايير الإقليمية. وسيتم تزويد البنك أيضا بجميع المكونات الأساسية للمنصة، بما في ذلك بوابة مطور مزودي خدمات خارجيين مع عملية توثيق مفصلة لواجهة برمجة تطبيقات المستهلك العام، إضافة إلى دليل مفصل خطوة بخطوة، لضم مزودي الخدمات الخارجيين، ولوحة تحكم إدارية كاملة الميزات لمزودي الخدمات الخارجيين، وبيئة اختبار تحاكي الوظيفة الإنتاجية، وغير ذلك.
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