"الأهلي" يشارك تكية أم علي برامجها الرمضانية

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عمّان- الغد-شارك عدد من موظفي "البنك الأهلي الأردني" في برامج تكية أم علي الرمضانية الخيرية؛ والتي تضمنت تعبئة الطرود الغذائية وتقديم وجبات الإفطار ضمن إحدى موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في العاصمة الأردنية عمان.تأتي هذه المشاركة ضمن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي يجددها "البنك الأهلي الأردني" حاليا مع تكية أم علي ويكفل بموجبها 100 أسرة محتاجة لعام كامل، وذلك من خلال تزويدهم بطرود شهرية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المتنوعة بما يلبي احتياجاتهم على مدار الشهر. إضافة إلى ذلك، توفر هذه الاتفاقية فرصا تطوعية عديدة ومتنوعة لموظفي وموظفات البنك، والتي تعزز بدورها ثقافة التكافل الاجتماعي والمساواة بين أفراد المجتمع.وتعكس هذه الاتفاقية التزام "البنك الأهلي الأردني" الراسخ بدوره الوطني تجاه المجتمع المحلي ودعمه، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات كما يجسد تطوع الموظفين في هذه الأنشطة الخيرية بأن المسؤولية المجتمعية تشكل جزءا لا يتجزأ من رسالة البنك وثقافته.تقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقرا والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.