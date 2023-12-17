"الإسكان" يوقع اتفاقية تمويل ائتماني بـ15 مليون دولار

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عمان - الغد - وقع بنك الاسكان اتفاقية تمويل ائتماني بقيمة 15 مليون دولار من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.وتهدف الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الى إعداد استراتيجية شاملة لإدارة كافة الجوانب المرتبطة بالتغير المناخي وإدارة الجوانب البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى محاور الحوكمة، وبما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة لكافة عمليات وأنشطة البنك، وبما يتوافق كذلك مع الإستراتيجية الصادرة مؤخرا من البنك المركزي الأردني حول التمويل الأخضر.وتتضمن الاتفاقية منح بنك الإسكان تمويلا ائتمانيا بواقع 15 مليون دولار أميركي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر لاستخدامه لغايات التمويل الأخضر.انطلاقاً من التوجهات العالمية وارشادات البنك المركزي المتعلقة بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة ((ESG، وقع بنك الإسكان اتفاقية تمويل ائتماني بقيمة 15 مليون دولار أميركي، يمنحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، وذلك بهدف مساندة البنك في تطوير استراتيجية شاملة خاصة بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة (ESG) وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى مساندة البنك في تقييم جدوى المشاريع التمويلية الخضراء المختلفة المقدمة لعملاء البنك بحيث يكون بنك الإسكان من البنوك الريادية في السوق المصرفي الأردني في هذا المجال.ووقعت الاتفاقية في مقر الإدارة الرئيسي لبنك الإسكان من قبل الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ومدير منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريتشن بيري، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير-كريستوف تشاتزيسافاس.وستمكن الاتفاقية بنك الإسكان من توفير التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الأردن، لتعزيز استثماراتها في المشاريع المرتبطة بالاستدامة البيئية والتي تهدف إلى الحد من آثار تغير المناخ بالإضافة إلى تمكين البنك من تصميم منتجات جديدة تتماشى مع أهداف البنك الإستراتيجية في موضوع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.وتعد هذه الاتفاقية الأولى على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من حيث تطبيق منهجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ باريس للمواءمة في القطاع المالي، ليشكل بنك الإسكان أنموذجاً يحتذى به.وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان "تأكيدا لدوره الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي، يواصل بنك الإسكان توسيع شبكة شراكاته الداخلية والخارجية ويسعده أن يعلن عن شراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الاستثمار الأخضر في الأردن وبشكل يساهم في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار بالمشاريع التي تدعم البيئة، حيث يعتبر بنك الإسكان هو البنك الأول الذي قام بالتعاقد مع البنك الأوروبي لإطلاق أول إستراتيجية شاملة تهدف لتطوير كافة المحاور المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، وبما يتماشى مع أهداف البنك الاستراتيجية في اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية بهذا الخصوص".من جهتها علقت بيري: "يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقيع هذه الاتفاقية التمويلية مع بنك الأسكان وذلك بهدف اتاحة الفرص لعملائهم في الوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الصديقة للبيئة. نحن فخورون بشراكتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر لمنح التسهيلات من خلال برنامج التمويل الأخضر، والتي من المتوقع أن تساهم في خفض الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون بحوالي 11000 طن كل عام على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة في الأردن. نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من التأثير من خلال البرنامج وبناء اقتصاد يعتمد أكثر على المشاريع الصديقة للبيئة وتعزز مفاهيم الاستدامة والاستمرار بمساعدة القطاع الخاص في الأردن".ومن جهته قال تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن: "إن الاتحاد الأوروبي مسرور في التوجه الحاصل لدى البنوك التجارية، مثل بنك الاسكان، في دعم شراكة التنمية ومواجهة التغير المناخي والاعتماد على استخدام التكنولوجيا المتطورة والتحول الرقمي، حيث يساهم القطاع التجاري الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بدور أساسي في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس."