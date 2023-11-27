“الإسلامي” أفضل بنك في الأردن بالخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة

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عمان-الغد- حصل البنك الإسلامي الأردني على جائزة “أفضل بنك في الأردن من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للعام 2023” من مجلة (The Banking Executive) الصادرة عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام الحالي، الذي أقيم في إسطنبول/تركيا، وبحضور عدد من المصرفيين والشخصيات الدولية والرقابية من المؤسسات الدولية والإقليمية.وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني “جاءت هذه الجائزة استمراراً لجوائز مختلفة حصدها مصرفنا ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي منذ العام 2015، ليتوج هذا العام بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لدور مصرفنا المميز في القطاع المصرفي الأردني، فهو أول وأكبر بنك إسلامي في الأردن حقق إنجازات بارزة خلال مسيرته لحوالي أربعة وأربعين عاماً، مواكباً التطور والابتكار والريادة بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيراً ولبت احتياجات شرائح مختلفة من أبناء المجتمع الأردني”، مؤكداً حرص الإدارة على السعي المستمر للمحافظة على مكانة مميزة في القطاع المصرفي الأردني وتحقيق المزيد من الإنجازات.ومن جانبه، أشاد الأستاذ وسام فتوح الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية بما حققه البنك الإسلامي الأردني من إنجازات في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، ليتوج بالحصول على هذه الجائزة التي تؤكد حفاظه على مكانته في الصدارة بين المصارف الأردنية والعربية.