السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الإسلامي الأردني" يعلن الفائزين بحملة مستخدمي البطاقات المصرفية من ماستر كارد

البنك الإسلامي الأردني
البنك الإسلامي الأردني
 اختتم البنك الإسلامي الأردني حملاته التسويقية للعام 2023، بالإعلان عن الفائزين بسبعين جائزة قيمة شملت (عشرين جهاز ايفون "14" وخمسين جهاز لاب توب) لمتعاملي البنك وطلبة الجامعات الجدد من مستخدمي البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني من نوع ماستر كارد العالمية بمختلف أنواعها(ستاندرد وتيتانيوم وماستر الذهبية وورلد البركة والبطاقات التابعة)، في المشتريات والتسوق الإلكتروني داخل وخارج الأردن المشاركين في الحملة التسويقية حسب الشروط المحددة التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية، وبدأت منذ الأول من شهر تشرين الأول(أكتوبر)، وانتهت في منتصف شهر كانون الاول (ديسمبر) 2023.اضافة اعلان
وعبر الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني عن سعادته لما حققته هذه الحملة من نجاح وتقديراً لثقة متعامليه وتعزيزاً لولائهم باعتبارهم شركاء في النجاحات التي يحققها البنك، حيث لاقت الحملة إقبالاً كبيراً من متعاملي البنك، وحققت نتائج جيدة وعززت من استخدام بطاقات ماستر كارد، الى جانب الاستفادة من المميزات المختلفة التي يوفرها البنك لمستخدمي بطاقات ماستر كارد بمختلف أنواعها وحسب فئاتها من خلال المشاركة في برنامج إسلامي مكافآت (نقاطي)، للحصول على نقاط فورية تستبدل بمكافآت نقدية او الاستفادة من الدخول لأكثر من1200 قاعة رجال أعمال في المطارات مجاناً، والحصول على خصومات في الفنادق حول العالم وتأجير السيارات...الخ .
وأكد الدكتور حسين سعيد، حرص البنك على الاستمرار بطرح المزيد من الحملات التسويقية والترويجية  مستقبلاً ليحظى متعاملو البنك بمميزات مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى الاستفادة من مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية والرقمية التي يوفرها البنك والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

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