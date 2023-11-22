"الإعمار الأوروبي" يتوقع استقرار النمو الاقتصادي للمملكة

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبقى النمو الاقتصادي في الاردن مستقرا نسبيا على المدى القصير.وأشار البنك في توقعاته إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم 2024 سيكون مماثلا لنسب النمو المتوقعة للعام الحالي والتي ستبلغ وفق تقديراته2.5 %، مبينا أنه من المتوقع أن يواصل قطاع الخدمات نموه القوي وأن يستمر انتعاش القطاع السياحي.وأوضح أن الاقتصاد الأردني ما يزال عرضة للخطر نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمي التي تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وزيادة كلف فاتورة الاستيراد، فضلا عن احتمالية استمرار سياسة التشديد النقدي عالميا.وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7 %وأكد البنك في تقرير التقييم السنوي الخاص بالأردن والذي صدرت نسخته الجديدة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي تحت عنوان " الأردن 2023-2024 التحولات الصغيرة والكبيرة"، حاجة الإقتصاد الأردني إلى إصلاحات هيكلية أعمق، إضافة إلى العمل على تعزيز الإيرادات وتنشيط النمو، إلى جانب دعم خدمات الوصول إلى القطاع الخاص وتحسين الضمانات المالية وإصلاحها لقطاعات الطاقة والمياه.وأشار تقرير البنك إلى أن الحكومة الاردنية اتخذت خلال العامين الماضيين خطوات جادة ومهمة نحو إصلاح الاقتصاد الأردني وعلى راسها خطة التحديث الاقتصادي، التي سيشكل تنفيذها تحول بالغ الأهمية للاقتصاد الأردني نحو التقدم والازدهار، والمساهمة في حل المشكلات الاقتصادية التي تواجهه منذ سنوات.ولفت التقرير إلى أن ابرز الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة الأردنية مؤخرا وسيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني الأردني في المدى المتوسط تتمثل فيما يلي قانون تعزيز البيئة الاستثمارية والذي سيعزز من جاذبية للأردن للاستثمارات الاجنبية، إضافة إلى تعديل وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيدعم كفاءة تمكين الهيئات الحكومية وضمان تنفيذ المشروعات الاقتصادية.ومن هذه الاصلاحات ايضا خطة تحديث القطاع العام الذي ما يزال العمل بها مستمرا والتي ستساهم في تحسين إدارة الموارد البشرية وتمكين القطاع العام من صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، إلى جانب اجراء بعض التعديلات التنظيمية على قانون الضمان الاجتماعي بهدف تشجيع توظيف الشباب ودعم عمل النساء وتجريم التحرش الجنسي في مقرات العمل.وبين التقرير أنه على الرغم من هذه الإصلاحات، ما تزال معدلات مشاركة النساء في العمل منخفضة إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب ضعف معالجة مشكلات قطاع العمل والعمالة الجزئية، فضلا عن حاجة القطاعات ذات العمالة الكثيفة إلى المزيد من إجراء الإصلاحات واستقطاب الاستثمارات.ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد المستثمرين الرئيسين في الأردن، إذ يبلغ حجم استثماراته التراكمية في المملكة نحو 2 مليون يورو ، كما تبلغ قيمة محفظة المشاريع الحالية للبنك محليا 1.048 مليون يورو تشكل حصة القطاع الخاص منها حوالي 53 % ، و ناهز عدد المشاريع التي نفذها البنك في الاردن 70 مشروعا.