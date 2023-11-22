الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الإعمار الأوروبي" يتوقع استقرار النمو الاقتصادي للمملكة

مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في لندن - (أرشيفية)
مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في لندن - (أرشيفية)
عمان - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبقى النمو الاقتصادي في الاردن مستقرا نسبيا على المدى القصير.
وأشار البنك في توقعاته إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم 2024 سيكون مماثلا لنسب النمو المتوقعة للعام الحالي  والتي ستبلغ وفق تقديراته اضافة اعلان
2.5 %، مبينا أنه من المتوقع أن يواصل قطاع الخدمات نموه القوي وأن يستمر انتعاش القطاع السياحي.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني ما يزال عرضة للخطر نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمي التي تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وزيادة كلف فاتورة الاستيراد، فضلا عن احتمالية استمرار سياسة التشديد النقدي عالميا. 
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7 %
وأكد البنك في تقرير التقييم السنوي الخاص بالأردن والذي صدرت نسخته الجديدة  في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي تحت عنوان " الأردن 2023-2024 التحولات الصغيرة والكبيرة"، حاجة الإقتصاد الأردني إلى إصلاحات هيكلية أعمق، إضافة إلى العمل على تعزيز الإيرادات وتنشيط النمو، إلى جانب دعم خدمات الوصول إلى القطاع الخاص وتحسين الضمانات المالية وإصلاحها لقطاعات الطاقة والمياه.
وأشار تقرير البنك إلى أن الحكومة الاردنية اتخذت خلال العامين الماضيين خطوات جادة ومهمة نحو إصلاح الاقتصاد الأردني وعلى راسها خطة التحديث الاقتصادي، التي سيشكل تنفيذها تحول بالغ الأهمية للاقتصاد الأردني نحو التقدم والازدهار، والمساهمة في حل المشكلات الاقتصادية التي تواجهه منذ سنوات.
ولفت التقرير إلى أن ابرز الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة الأردنية مؤخرا وسيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني الأردني في المدى المتوسط تتمثل فيما يلي قانون تعزيز البيئة الاستثمارية والذي سيعزز من جاذبية للأردن للاستثمارات الاجنبية، إضافة إلى تعديل وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيدعم كفاءة تمكين الهيئات الحكومية وضمان تنفيذ المشروعات الاقتصادية. 
ومن هذه الاصلاحات ايضا خطة تحديث القطاع العام الذي ما يزال العمل بها مستمرا والتي ستساهم في تحسين إدارة الموارد البشرية وتمكين القطاع العام من صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي  وتحسين جودة الخدمات الحكومية، إلى جانب اجراء بعض التعديلات التنظيمية على قانون الضمان الاجتماعي بهدف تشجيع  توظيف الشباب ودعم عمل النساء وتجريم التحرش الجنسي في مقرات العمل.
وبين التقرير أنه على الرغم من هذه الإصلاحات، ما تزال معدلات مشاركة النساء في العمل منخفضة إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب ضعف معالجة مشكلات قطاع العمل والعمالة الجزئية، فضلا عن حاجة القطاعات ذات العمالة الكثيفة إلى المزيد من إجراء الإصلاحات واستقطاب الاستثمارات. 
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد المستثمرين الرئيسين في الأردن، إذ يبلغ حجم استثماراته التراكمية في المملكة نحو 2 مليون يورو ، كما تبلغ قيمة محفظة المشاريع  الحالية للبنك محليا 1.048 مليون يورو تشكل حصة القطاع الخاص منها حوالي 53 % ، و ناهز عدد المشاريع التي نفذها البنك في الاردن 70 مشروعا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني-(الغد)

خبراء يؤكدون ضرورة التحوط في الموازنة المقبلة

منذ 50 دقيقة
الأردن والعراق

كيف نحافظ على وتيرة نمو الصادرات الوطنية إلى العراق؟

منذ 50 دقيقة
قصف قطاع غزة

العدوان على غزة يضعف الرحلات الخارجية

منذ 51 دقيقة
سياح في وادي رم - (الغد)

ما هي سبل استثمار صناعة الأفلام في الترويج السياحي؟

منذ 52 دقيقة
كليك -الدفع الإلكتروني

52 % نمو قيمة الدفع الإلكتروني في شهر

منذ24 ساعة
الألعاب الإلكترونية

ما الآثار الاقتصادية لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم

بين إعلام مبعثر ومزاج رسمي متشظ

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 