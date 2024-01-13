الإيكنوميست: الركود يحدق بالاقتصاد العالمي في 2024

يوسف محمد ضمرة

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القاهرة - في تقريرها البارز "توقعات المخاطر في العام 2024"، تقدم وحدة الاستخبارات الاقتصادية في الإيكنوميست تحليلا شاملا للتحديات الكبرى التي قد تواجه الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. ويغطي هذا التقرير عشرة سيناريوهات رئيسية، مقدمًا تحليلًا دقيقًا للمخاطر المحتملة التي تمتد من الركود الاقتصادي إلى التغييرات الجيوسياسية، ومن تأثير تغير المناخ إلى التحولات التكنولوجية والدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في تغييرات بارزة متوقعة، منها تأثيره على الانتخابات.وتعتبر وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة ذا إيكنوميست مصدرا موثوقا ومرجعية في مجال التحليل الاقتصادي. وتعرف بتقديمها تحليلات دقيقة ومعمقة تعتمد على بيانات وتحليلات متقدمة، مما يجعل تقاريرها مرجعا مهما للمحللين وصانعي السياسات. وتجمع الوحدة بين خبرات متنوعة في مجال الاقتصاد، السياسة، والعلوم الاجتماعية، مما يوفر لتحليلاتها عمقًا وغنى يعكسان الواقع الاقتصادي والسياسي العالمي.ويلقي التقرير الضوء، على احتمال تصاعد الصراع في غزة، الأمر الذي قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على استقرار المنطقة. ولا يقتصر هذا السيناريو على احتدام العداء بين الاحتلال وحماس فحسب، بل يشمل أيضًا إمكانية انجراف الدول المجاورة والقوى الخارجية إلى هذا الصراع. وستكون التأثيرات المتتالية لهذا التصعيد كبيرة، حيث تشكل مخاطر على التحالفات السياسية، والعلاقات الدولية، والأمن العالمي. وقد يؤدي توسع الصراع إلى تعطيل طرق التجارة، وتأثيره على إمدادات الطاقة، وخلق أزمات إنسانية، مما يزيد الضغط على الموارد العالمية.يبدأ التقرير بتحليل خطر الركود العالمي بسبب السياسة النقدية المشددة، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، مما ينذر بتراجع حاد في الطلب الاستهلاكي والاستثماري. هذا الركود ليس فقط يهدد النمو الاقتصادي، بل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية، خاصة في الاقتصادات الناشئة.يتطرق التقرير كذلك إلى مخاطر الحروب التجارية المتعلقة بدعم تكنولوجيا الطاقة الخضراء. ويظهر كيف يمكن أن تتحول الحوافز الاقتصادية المقدمة لدعم الطاقة النظيفة إلى سباق دعم قد يؤدي إلى توترات تجارية، خصوصًا بين الدول الغربية والصين. وتمتد هذه التوترات إلى المجالات السياسية والبيئية، معقدةً جهود التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.ويظل تغير المناخ مصدر قلق بالغ، مع تأثيره على الظواهر الجوية المتطرفة والاستقرار البيئي العالمي. ويؤكد التقرير تزايد وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير، والتي لا تسبب دماراً فورياً فحسب، بل لها أيضاً عواقب اقتصادية طويلة المدى. وتعطل هذه الأحداث الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء، وتؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الغذاء العالمية. وإضافة إلى ذلك، يشكل تغير المناخ خطرا على المناطق الساحلية والمناطق الحضرية، مما يتطلب استثمارات كبيرة في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.وتشير الوثيقة إلى أن ضعف سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية يشكل مصدر قلق بالغ، خاصة في سياق تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية. ويسلط التقرير الضوء على المخاطر المرتبطة بالاضطرابات في المناطق الرئيسية المنتجة للغذاء بسبب الأحداث المناخية القاسية أو الصراعات أو النزاعات التجارية. ويمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى نقص الغذاء، وارتفاع الأسعار، وزيادة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. وإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على الوقود الحيوي والمنافسة على الأراضي الزراعية يمكن أن يزيدا من الضغط على توافر الغذاء، مما يستلزم حلولاً مبتكرة وتعاوناً دولياً لضمان الأمن الغذائي.ويناقش التقرير أيضًا تأثير الإضرابات الصناعية على الإنتاجية العالمية. يبرز كيف يمكن لتزايد الاحتجاجات العمالية والإضرابات أن تؤدي إلى تعطيلات واسعة النطاق في الإنتاج، مما يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي ويخلق تحديات للشركات على مستوى العالم.ويتوقع التقرير تحولات محتملة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد انتخابات 2024، والتي يمكن أن تعيد تشكيل التحالفات العالمية والدبلوماسية الدولية. إن التغيرات في مواقف الولايات المتحدة تجاه تغير المناخ، والسياسات التجارية، والاتفاقيات الدولية يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على جهود التعاون العالمي. إن إمكانية قيام إدارة جديدة بتبني أساليب مختلفة في التعامل مع القضايا الرئيسية مثل التزامات الناتو، والعلاقات مع الصين وروسيا، والمشاركة في المبادرات المناخية الدولية يمكن أن تكون مفيدة.وتحدد الوثيقة العديد من المخاطر المرتبطة باستجابات السياسة الاقتصادية المحتملة للصين وتداعياتها الأوسع. فهو يشير أولاً إلى خطر فشل سياسة التحفيز في الصين. وفي محاولة لمواجهة الركود الاقتصادي، قد تلجأ الحكومة الصينية إلى تدابير عدوانية مثل الأموال الطائرة التجريبية، وهي استراتيجية اقتصادية غير تقليدية تهدف إلى ضخ النقود مباشرة في الاقتصاد لتحفيز الإنفاق والنمو الاقتصادي. وهذا المفهوم يعتمد على توزيع الأموال مباشرة إلى المستهلكين، بدلاً من الطرق التقليدية مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي. الفكرة هي أن هذه الأموال ستستخدم بشكل فوري لشراء السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.وكذلك لجوء بكين إلى إنقاذ شركات التطوير العقاري. ولكن مثل هذه التصرفات قد تأتي بنتائج عكسية من خلال إعادة تضخيم فقاعات الأصول، أو تشجيع المضاربة، أو التسبب في هروب رؤوس الأموال، حسب التقرير. وفي الاستجابة للانتقادات العامة، فإن هذه الإخفاقات قد تدفع الحزب الشيوعي الصيني إلى تقليص دعم اقتصاد السوق لصالح زيادة سيطرة الدولة، وهو ما يشكل في حد ذاته خطرا على مسار النمو في الصين.وتتناول الوثيقة أيضًا تداعيات هذه التحولات في السياسات على القطاع الخاص. ومن الممكن أن يؤدي تعزيز ضوابط الدولة وانخفاض دعم اقتصاد السوق إلى تقويض ثقة القطاع الخاص، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وانخفاض إمكانات النمو. ولن يؤثر هذا السيناريو على اقتصاد الصين فحسب، بل سيكون له أيضًا آثار كبيرة على آفاق الاقتصاد العالمي.علاوة على ذلك، تناقش الوثيقة الأبعاد الدولية لاستجابات السياسة الاقتصادية المحتملة للصين، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والمواد الخام. وفي حالة نشوب صراع كبير بشأن تايوان، فقد يفرض الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة قيوداً تجارية واستثمارية على الصين، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على اقتصادها. إضافة إلى ذلك، تثير الوثيقة احتمال قيام الصين بالانتقام من خلال تقييد صادرات المواد الخام الأساسية اللازمة للتحول الأخضر، مثل التربة النادرة. وهذا يمكن أن يعيق جهود إزالة الكربون في الأسواق المتقدمة وربما يدفعها مرة أخرى نحو التكنولوجيات القائمة على الكربون، مما يعقد الأهداف البيئية العالمية.أخيرًا، يسلط التقرير الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على الانتخابات وثقة المؤسسات السياسية، والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي (AI) في المجالات الاجتماعية والسياسية باعتباره عامل خطر حاسم. ويشكل تأثير هذه التكنولوجيا المتقدمة على الانتخابات والرأي العام من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات مصدر قلق متزايد. إن احتمال قيام حملات التضليل التي يقودها الذكاء الاصطناعي بالتلاعب بالانتخابات ونشر الدعاية وتقويض الثقة في المؤسسات السياسية يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار الأنظمة الديمقراطية. علاوة على ذلك، فإن التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز الأطر التنظيمية، مما يؤدي إلى معضلات أخلاقية وتحديات مجتمعية.