"الائتمان العسكري" و"الإسلامي" يجددان دعم برنامج رفاق السلاح

اضافة اعلان

وقع مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، مذكرة تفاهم ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية، يقدم البنك من خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية بشروط ميسرة ونسب ربح تفضيلية ولفترات سداد مرنة وبدون عمولة منح ائتمان/ تنفيذ التمويل.وقال شحادة "استمراراً لتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في خدمة المتقاعدين العسكريين، وضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح التي يشرف عليها سمو ولي العهد، نجدد الاتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني للسنة الثالثة على التوالي لتقديم نسب مرابحة وإجارة تفضيلية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأشاد بدور البنك الإسلامي الأردني لما يقدمه من دعم لهذه المبادرة في إطار التشاركية المستدامة بما يخدم تطلعات واحتياجات رفاق السلاح".من جهته، قال الدكتور سعيد اننا سعداء بأن نكون من اوائل المصارف الأردنية الداعمة للمبادرة الملكية السامية (برنامج رفاق السلاح) منذ انطلاقتها والتي لاقت اقبالاً مميزا مع الاستمرار بتنفيذها بالتعاون مع صندوق الائتمان العسكري لخدمة المتقاعدين العسكريين ومساندتهم في تأمين احتياجاتهم التمويلية التي تلبي تطلعاتهم، وتأكيداً لدور مصرفنا في تحمله لمسؤوليته الاجتماعية لخدمة ابناء المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.ودعا الاخوة المتقاعدين العسكريين الاستفادة من المميزات التي تضمنتها مذكرة التفاهم بحصولهم على المنتجات التمويلية المختلفة لشراء (السيارات، الأجهزة الكهربائية، الاثاث، المنازل، مواد البناء، الأراضي بالإضافة الى العديد من السلع الاخرى) وفق صيغ بيع المرابحة والبيوع الأخرى او بصيغة الاجارة المنتهية بالتمليك لشراء (الشقق، الأراضي) وذلك وفق السياسة الائتمانية والإجراءات التشغيلية الخاصة بالبنك، وضوابط وتعليمات البنك المركزي الأردني بالخصوص، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع قنوات الاتصال المختلفة التي يوفرها البنك وعلى مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال المباشر، خدمة البنك الناطق، موقع البنك الالكتروني اسلامي ماسنجر او مراجعة اي من فروع ومكاتب البنك الإسلامي الأردني المنتشرة في جميع انحاء المملكة.