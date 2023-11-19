الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يدمر 70 % من شبكات الاتصال في غزة

بقايا مبان في غزة إثر القصف الوحشي لطائرات الاحتلال - (وكالات)
بقايا مبان في غزة إثر القصف الوحشي لطائرات الاحتلال - (وكالات)
عمان – دمرت حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة منذ أكثر من 45 يوما 70 % من شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية في القطاع، الذي يعاني حصارا منذ 17 عاما، بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.اضافة اعلان
وأكدت الوزارة، أن تشغيل خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية يجري بالاعتماد على 30 % من الشبكة فقط في هذه الظروف، وبالتالي فإن الخدمة عندما تتوافر ستغطي مناطق متفرقة من القطاع، الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون نسمة. 
وبينت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن خدمات الاتصالات والانترنت عادت إلى العمل بشكل جزئي يوم السبت، وذلك بعد توقفها عن العمل كليا مساء الخميس الماضي بسبب نفاد الوقود. 
وأكدت، أن العودة الجزئية لخدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت)، في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، جاءت بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الغوث (الأونروا)، لتشغيل مولدات مقاسم الشركات الرئيسية والتي تعتمد عليها المقاسم الفرعية الأخرى. 
ولكن الوزارة قالت: "حتى مع العودة الجزئية لخدمات الاتصالات بعد توفير الوقود فهي تعمل فقط على نسبة
30 % من الشبكات العاملة في القطاع وهي شبكة الاتصالات الأرضية التابعة لشركة " بالتل" وشركتها الخلوية "جوال"، الى جانب شبكتها الخلوية الثاني وهي شركة " اوريدو"، ولذلك فعودة الاتصالات ستكون في مناطق متفرقة وليس في كل القطاع". 
وتحتاج شبكتا الاتصال الخلويتان والشبكة الأرضية في غزة حوالي 13 ألف لتر من الوقود لتشغيل الشبكة الأرضية وشبكتي الخلوي، إذ تم الحصول على هذه الكمية يوم السبت الماضي، بالتعاون مع الاونروا، فيما يتواصل عمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الأممية وخصوصا " الأونروا"، لضمان استمرار التزويد بالوقود الذي يعتبر مغذيا رئيسيا للمقاسم الرئيسية والأجزاء الرئيسية من شبكات الاتصالات. 
وقالت الوزارة: "الأهم من تزويد الوقود بشكل يومي ومنتظم هو توزيع الوقود بعدالة على المواقع الرئيسية في الشبكات وبشكل آمن، مع استمرار العدوان والقصف على القطاع، الذي يركز في حربه حاليا على المستشفيات". 
وأكدت، استمرار الجهود للتواصل مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وخصوصا "الأونروا" لإدخال الوقود في الفترة المقبلة ولكل القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الاتصالات الذي تعتمد عليه معظم مجالات الحياة اليوم.
وينجم عن قطع شبكات الاتصالات والإنترنت العديد من الآثار السلبية ومنها، حرمان سكان قطاع غزة من الوصول إلى المعلومات، ما يعني عدم مقدرتهم على معرفة الأماكن الآمنة وعدم قدرتهم على الوصول إلى جهات الإغاثة والإسعاف والمرافق الصحية، التي تشهد دمارا هائلا  والوصول إلى وسائل الإعلام الرقمية بالتزامن مع عدم توافر إمكانية الوصول للإعلام التقليدي، في ظل انقطاع الكهرباء والوقود في حصار يفرضه الكيان المعتدي منذ بدء الحرب.
ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في فلسطين قرابة 3.96 مليون مستخدم، منهم حوالي 2.95 مليون مستخدم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حلي ذهبية ارتفع سعرها في الأسواق العالمية - (الغد)

توترات بالأسواق العالمية.. الذهب يرتفع 30 قرشا في أسبوع

منذ1 ساعة
عامل في ورشة بناء في عمان -(ارشيفية)

زيادة مساحة الأبنية المرخصة لا يدل على نشاط سوق العقار

منذ1 ساعة
تاجر يملأ كيسا بالسكر في أحد محال عمان - (ارشيفية)

مخزونات تكفي 3 أشهر.. السكر يواصل الارتفاع

منذ1 ساعة
المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

برنامج تصديري جديد لدعم وتأهيل 30 شركة خدمية

منذ1 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

رصد مليون محتوى تحريضي ضد الفلسطينيين في 40 يوما

18 تشرين الثاني 2023
الطاقة المتجددة

الطاقة.. حرب الإبادة في غزة تنفر الاستثمار في المنطقة

18 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ2 ساعة
رحيل جماعي من إقليم ناغورنو كاراباخ - (أرشيفية)

التداعيات الأوسع لنزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ2 ساعة
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ2 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 