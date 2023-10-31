الاحتلال يصر على استهداف الاتصالات في غزة.. ونفاد الوقود يهدد الخدمة

إبراهيم المبيضين

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عمان- يصر الكيان الصهيوني على قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، رغم المحاولات المتكررة لإعادة الخدمة، خلال اليومين الماضيين، سعيا منه لاستمرار وضع القطاع في حالة ظلام رقمي وعزلة عن العالم الخارجي، مع تواصل جرائمه الوحشية التي راح ضحيتها، خلال فترة الأسابيع الثلاثة الماضية، أكثر من 8 آلاف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.وتعمد الاحتلال، فجر أول من أمس، ضرب الخدمة والإضرار ببنيتها التحتية في شمال القطاع، بعد أن عادت الخدمة تدريجيا لكامل القطاع صباح الأحد، فيما سيواجه القطاع بكل أجزائه أيضا، خلال المرحلة المقبلة، تحديا جديدا، يتمثل في نفاد الوقود الذي تعتمد عليه شركات الاتصالات في تقديم خدماتها.يأتي ذلك، في وقت تعمل فيه فلسطين، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهات دولية ودول عربية، أهمها مصر، لتوفير بدائل يمكن أن تعزز خدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية، تتمثل في تدمير بنيته التحتية والتضييق على القطاعات كافة، وخصوصا القطاع الصحي؛ حيث يجري العمل على إمكانية توفير خدمات اتصالات وإنترنت فضائية من خلال خدمات "الثريا" و"ستارلينك"، مع إعلان مصر جاهزيتها لتوفير الخدمة على الحدود مع غزة من خلال الشركات الخلوية المصرية.وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المصرية "فودافون" هاني محمود، مؤخرا، أن الشركة جهزت محطات متحركة لنقلها إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، لاستعادة الإنترنت وشبكات الاتصالات بعد قطعها، من خلال التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني.وأصدر الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤخرا، قرارا أكد فيه أهمية عودة الاتصالات والإنترنت لغزة، لأن ذلك سينقذ الضحايا والمصابين.وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أمس "إنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة، تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطيع وتشويش في الخدمات، بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".وأكدت الشركة، أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة، لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.وبينت الشركة، أن الاحتلال تسبب، خلال ساعات مبكرة من فجر أمس، بتعريض مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصال والإنترنت، جراء تعطل المولد الرئيسي في أحد مقاسم الشركة الرئيسية بمنطقة الشيخ رضوان، مشيرة الى أنها وجهت طواقمها فوراً للموقع، وباشرت بالعمل على إيجاد حلول بديلة لإعادة الخدمات للمناطق المتأثرة. وأكدت شركة "بالتل"، أن طواقمها الفنية كانت وما تزال تعمل على مدار الساعة تحت أصعب الظروف لخدمة مشتركيها في القطاع.ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات له أمس، إلى المجهود الكبير والاستثنائي الذي قامت به طواقم الاتصالات التابعة للشركات الفلسطينية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لإصلاح وصيانة الخدمة التي تضررت بشكل كبير نتيجة تضرر شبكات وأبراج ومحطات تقديم الخدمة. وأشار الى المخاطرة الكبيرة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد في هذا الظرف الاستثنائي، بالذهاب الى نقاط الاتصالات والأبراج وتزويد المولدات بالكهرباء، لافتا الى أن ثلاثة من طواقم قطاع الاتصالات وواحدا من قطاع البريد، ارتقوا شهداء ورحلوا عن عالمنا نتيجة العدوان الكبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأرقام مرشحة للزيادة.وأكد الوزير ضرورة العمل المتواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات والشركة المسؤولة عن خدمات "الثريا"، حتى يتم تقديم الخدمة في المناطق، كما يجري العمل والتنسيق مع شركة "ستارلينك" لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي.