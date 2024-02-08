الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الاستثماري" يحقق نتائج قياسية في 2023.. وأرباحه الصافية ترتفع إلى 25 مليون دينار

البنك الاستثماري
البنك الاستثماري
أعلن الاستثماري (INVESTBANK)– البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة - عن نتائجه المالية للعام 2023، والتي أظهرت نمواً قوياً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية.اضافة اعلان
وبحسب البيانات المالية، ارتفعت الأرباح الصافية للاستثماري مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 25 مليون دينار، مقارنة مع 20 مليون دينار مع نهاية العام 2022، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 33.2 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار في نهاية العام 2022.
وأظهرت البيانات المالية أيضاً ارتفاعاً في صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الاستثماري لعملائه من الأفراد والشركات مع نهاية العام الماضي لتصل نحو 1.1 مليار دينار، مقابل 850 مليون دينار كما في نهاية العام 2022 و بارتفاع نسبته 25 %، فيما ارتفعت الموجودات بنسبة 27 % لتصل إلى 1.8 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار في نهاية العام 2022.
وشهدت ودائع العملاء أيضا ارتفاعاً واضحاً بنسبة 35 % مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث تخطت حاجز 1.2 مليار دينار مقابل 918 مليون دينار مع نهاية العام 2022.
و في ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة خلال اجتماعه بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم، و ذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة  الاستثماري فهمي أبو خضرا: "يسرنا أن نعلن عن هذه النتائج الإيجابية التي تعكس استمرار البنك في تحقيق نمو مستدام على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المنطقة والعالم خلال العام الماضي. ونعزو هذا النجاح إلى إستراتيجيتنا الواضحة التي تهدف إلى تعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتنويع مصادر دخلنا."
وأضاف أبو خضرا: "تعزز هذه النتائج القياسية من مكانة الاستثماري كواحد من أهم المؤسسات المالية في الأردن، وتؤكد على التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، مشيراً إلى أن البنك سيواصل خلال العام 2024 تنفيذ إستراتيجيته الواضحة التي تركز على الابتكار والتنوع والتوسع في تقديم الخدمات المالية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وموظفيه لتعزيز كفاءته وفعاليته، وتقديم آخر وأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل."
تجدر الإشارة إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين لدى الاستثماري ارتفع مع نهاية العام الماضي إلى قرابة   12.3 % مقابل 10.6% في العام الذي سبقه، كما ارتفع العائد على الأصول 1.54 % في نهاية العام 2023، مقابل 1.49 % في العام 2022.
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