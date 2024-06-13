البترول الوطنية ترفع رأس مالها إلى 30 مليون سهم

اضافة اعلان

عمان- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الخميس، عملية تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة البترول الوطنية بمقدار 15 مليون سهم.وجرى زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة، كما هم بتاريخ 20/06/2024، وكل حسب نسبة ملكيته في رأس مال الشركة، ونظراً لمصادفة هذا اليوم عطلة رسمية تمم المركز عملية توزيع الأسهم لمساهمي الشركة كما هم في نهاية يوم العمل 13/06/2024 وهو يوم العمل السابق للعطلة الرسمية.وأصبح رأس مال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 30 مليون سهم بدلاً من 15 مليون سهم، وذلك استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، وموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. -(بترا)