البحر الميت.. غياب فنادق الـ3 نجوم يبطئ الحركة السياحية

محمد أبو الغنم

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عمان- فيما تشكل الفنادق في منطقة البحر الميت عنصرا أساسيا في دعم السياحة المحلية، يجمع خبراء على أن غياب الفنادق ذات الفئة 3 نجوم يشكل عائقا أمام زيادة عدد السياح في أخفض نقطة في العالم.ويبلغ عدد الفنادق في منطقة البحر الميت 10 فنادق من فئة 5 و4 نجوم بعدد غرف يصل إلى 2325 غرفة فندقية، بينما لا يوجد أي فندق من فئة 3 نجوم.ويؤكد خبراء في القطاع السياحي أن توفير الفنادق من فئة 3 نجوم من شأنه أن يزيد عدد السياح في البحر الميت لا سيما أولئك الذين يبحثون عن السياحة في تلك المنطقة بأسعار أقل.غير أن الخبراء طالبوا الجهات المعنية بتوفير البيئة الاستثمارية الخصبة لجذب الاستثمار السياحي والاقتصادي لتلك المنطقة المميزة في قطاع الفنادق ذات فئة الثلاث نجوم.وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات إن "عدم وجود فنادق من فئة الثلاث نجوم في منطقة البحر الميت ناتج عن غياب الامتيازات والتشجيع لإقامة تلك الفئات التصنيفية للفنادق".وأكد هلالات أن الكلف الإنشائية لفنادق الثلاث نجوم قريبة للخمس نجوم لذا يلجأ المستثمر لإقامة فندق من فئة الخمس نجوم والابتعاد عن الثلاث نجوم.وأضاف "الكلف التشغيلية مثل الضرائب وفواتير الطاقة والماء قريبة لفنادق الثلاث نجوم مرتفعة".وطالب هلالات بتخصيص منطقة لإقامة فنادق من فئة الثلاث نجوم وتسهيل إجراءات إقامة هذه الفئة الفندقية لتوفير تنويع سياحي في منطقة البحر الميت إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية والوافدة بشكل ملحوظ.كما طالب بتوفير إعفاءات ودعم المستثمر لاقامة فنادق من فئة الثلاث نجوم وبالتالي توفير فرص عمل كبيرة للأردنيين.وقال مدير فندق في منطقة البحر الميت وعضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة إن "وجود فنادق الثلاث نجوم على شواطئ البحر الميت سوف تؤثر مباشرة على جلب السياحة بنوعيها الداخلي والخارجي للمنطقة بالكامل".وأكد الخصاونة أن إقامة فنادق من فئة الثلاث نجوم في البحر الميت تجذب الكثير من السياح المهتمين بسياحة التكاليف المنخفضة الذي يتطلع لوجود خصومات وأسعار خاصة أو منخفضة.وأضاف "غياب تلك الفئة الفندقية في البحر الميت سيغيب عنها الكثير من السياح بنسبة لا تقل عن 10 % للسياح القادمين ضمن التكلفة المنخفضة التي تناسب ميزانيتهم".وأشار الخصاونة إلى أن الجمعية تؤكد أن وجود فنادق فئة الثلاث نجوم في البحر الميت سيساعد على تنشيط الحركة السياحية إلى المنطقة من خلال سياحة المبيت لان السائح الذي لا يستطيع دفع كلفة الليلة في فنادق الخمس نجوم في البحر الميت يستطيع دفع استخدام المرافق ليوم واحد فقط لذا يجب اقامة هذا التصنيف في المنطقة.وطالب الخصاونة بأهمية وضرورة فتح باب الاستثمار في فئة الثلاث نجوم خاصة على الشواطئ مثل فنادق الأربع والخمس نجوم بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من سياح المبيت في البحر الميت وهذا سيؤثر مباشرة على السياحة الداخلية والوافدة وسيساهم بتشجيع الكثير من المستثمرين لاقامة تلك المشاريع التي ستعكس على محاربة الفقر والبطالة وتوظيف الكثير من الأردنيين في هذه المشاريع.وقالت وزارة السياحة والآثار إن "أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة، إذ بلغت أكثر من 3.7 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".وأظهرت الوزارة في نشرتها الشهرية ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 47 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ وصل عددهم إلى أكثر من 3.08 مليون سائح.واتفق مدير أحد الفنادق في البحر الميت محمد أسعد أن غياب فنادق الثلاث نجوم في البحر الميت أدى إلى إضعاف الحركة السياحية في الفنادق خاصة في الأشهر التي تتراجع فيها حركة السياحة الوافدة.وقال أسعد "إقامة فنادق الثلاث نجوم تنشط الحركة السياحية الداخلية بشكل ملحوظ وهي ضمن مستوى دخل المواطن المحلي بالإضافة الى أنها ستكون هدفا للكثير من السياح الوافدين إلى المملكة".وطالب بضرورة فتح باب الاستثمار لهذه الفئة الفندقية لتوفير تنويع المنتج السياحي في البحر الميت وهي أخفض منطقة في العالم ويجب استثمارها واستغلالها لتكون بيئة استثمارية مهمة أمام المستثمر.وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة، وبحسب البيانات، فإن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق.ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.وعن أعداد الغرف الفندقية في المملكة، تضم عمان أكثر من 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7 ألف غرفة في العقبة وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت وأكثر من 2.88 في سلطة البترا وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة، وهذه الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.