 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البحر الميت يحتضن المؤتمر السنوي العاشر لشركة The Travel Agent Next Door TTAND

البحر الميت يحتضن المؤتمر السنوي العاشر لشركة The Travel Agent Next Door TTAND
البحر الميت يحتضن المؤتمر السنوي العاشر لشركة The Travel Agent Next Door TTAND
استضافت هيئة تنشيط السياحة المؤتمر السنوي العاشر لشركة The Travel Agent Next Door TTAND، بمشاركة 300 مندوب كندي من الشركة.

شهد المؤتمر حضوراً مميزاً من مختلف الشخصيات البارزة في قطاع السياحة من الجانب الكندي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الأردن وكندا في تعزيز السياحة الثنائية. وقد تخلل المؤتمر جلسات حوارية تناولت  استعراضا للترويج السياحي للاردن في كندا كوجهة مميزة.اضافة اعلان

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات على الأهمية الكبيرة لاختيار الأردن كموقع لهذا الحدث الدولي. وقال: "إن اختيار الأردن لعقد هذا المؤتمر ذو قيمة عالية للأردن في هذه الفترة. نثمن التعاون مع شركائنا، وإقامة المؤتمر في البحر الميت تعد خطوة مهمة وسط التحديات الراهنة. في العام الماضي، استقبلنا 45000 سائح كندي، ونسعى هذا العام لزيادة العدد والتركيز على المشاريع المحلية."

وأضاف: "إن وجود 300 مندوب سياحة كندي هنا يؤكد أن البحر الميت هو الوجهة الأمثل لعقد هذا المؤتمر. لا يمكننا إنكار الدور الفعال لجلالة الملك في الترويج للأردن، بالإضافة إلى الثقة التي نراها في المنتج السياحي المحلي والدور الحاسم للملكية الأردنية في الترويج لبلدنا."

من جانبه، عبر فليمنج فريسدال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TTAND، عن سعادته لاختيار الأردن كموقع لهذا المؤتمر. وقال: "اختيار الأردن لعقد هذا المؤتمر يعكس الدور المهم الذي تلعبه الملكية الأردنية في الترويج للسياحة الأردنية. لقد وجدنا في الشعب الأردني كرماً ولطفاً استثنائياً، ورغم التحديات المحيطة، لا يزال العديد من الأشخاص مهتمين بزيارة الأردن."

يعتبر هذا المؤتمر خطوة مهمة في تعزيز العلاقات السياحية بين الأردن وكندا، ويساهم في رفع أعداد السياح الكنديين إلى المملكة، مع التركيز على تطوير المشاريع السياحية المحلية.
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