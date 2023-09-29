البنك الدولي: إعادة هيكلة مشروع استكشاف الزراعة عالية القيمة

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- أكد البنك الدولي، مؤخرا، أن مشروع "استكشاف الزراعة عالية القيمة والشاملة اجتماعيا والموفرة للمياه" في الأردن الذي تنفذه وزارة الزراعة، أحرز تقدما بدرجة مرضية نحو تحقيق هدفه الإنمائي، إضافة إلى تحقيق تقدم مرض إلى حد ما.وأعلن البنك الدولي، في وثيقة صادرة حديثا، عن إعادة هيكلة المشروع وتقديم تمويل إضافي بقيمة 430 ألف دولار بعدما ظهرت الحاجة إلى التمديد نظرا لأن العمر المتبقي للمشروع لم يكن كافيا لاستكمال الأنشطة المخططة اللازمة لتحقيق الهدف الإنمائي المستهدف.وكان تاريخ الإغلاق الأصلي للمشروع في 31 أيلول (سبتمبر) 2022، ليتم تمديده حاليا إلى 28 آذار (مارس) 2024، بعدما طلبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في شهر نسيان (إبريل) الماضي من البنك إعادة هيكلته وتمديدالعمل به.وبحسب الوثيقة، ستسمح الهيكلة الجديدة والتمويل الإضافي للمشروع الذي يتم تنفيذه في محافظتي الطفيلة والكرك، بضمان استدامته وتعزيز آلية معالجة المظالم (GRM)، كما سيمكن التمويل الإضافي المجتمع المحلي المستفيد من المشروع من إيجاد حلول عملية لتحديات الأعمال الحاسمة المحيطة بعملية الزراعة ذات القيمة العالية وتحقيق الهدف الإنمائي للمشروع.كما سيوفر فرصة لتعزيز استدامة المشروع من خلال الاستثمارات في البنية التحتية المحسنة (التبريد، والنقل، وما إلى ذلك)، إضافة إلى تعزيز قدرة المزارعين على تطوير خطط العمل، وتطوير إدارة مشاريعهم.ويستهدف التمويل الإضافي أيضا دعم عملية تسويق المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها من المشروع، إضافة إلى ضمان الإمداد المستدام بالشتلات ذات القيمة العالية، والمساعدة على إنشاء مشتل مستدام في منطقتي المشروع (الطفيلة والكرك).وأشارت الوثيقة إلى أنه تم الانتهاء من أغلب أعمال المشروع في محافظة الطفيلة، كما تم إنتاج المحصول الأول منه، بينما في محافظة الكرك فقد تم خلال آب (أغسطس) الماضي تركيب الوحدات الزراعة المائية، ومن المقرر البدء بإنتاج المحصول الأول مع نهاية الشهر الحالي.ويقوم المشروع بشكل عام على إنشاء مزارع مائية رائدة ذات تقنية عالية، إضافة إلى دعم توفير المساعدة التقنية والتدريب ومهارات إدارة الأعمال اللازمة لضمان إدارة المشروع التجريبي بأكبر قدر ممكن من الفعالية.كما يقوم على دعم الإنشاء والتركيب والعمليات الأولية لوحدة الزراعة المائية، كأنظمة التحكم في الرطوبة المستندة إلى الكمبيوتر وأنظمة التحكم في الحرارة ومعدات المعالجة.ويهدف المشروع إلى إظهار و إشاعة أنماط الزراعة الجديدة والريادية في المناطق الريفية، وتثقيف المجتمع المحلي بالفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها في حال استخدام الزراعة المائية.ويذكر أن العمل في المشروع قد بدأ تنفيذه في كانون الأول (ديسمبر) 2020، وكان قد خصص له آنذاك منحة بقيمة 1.03 مليون دولار.