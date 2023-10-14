البنك الدولي: إعادة هيكلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- أعلن البنك الدولي أخيرا عن إعادة هيكلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" في الأردن وتمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 23 شهرا لمراعاة التأخير في إطلاق برامج المشروع خلال فترة جائحة كورونا لينتهي العمل به نهاية شهر شباط (فبراير) من عام 2027 بدلا من آذار (مارس) 2025.ويتمثل الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة المشروع الذي يتم تنفيذه من قبل وزارتي التربية والتعليم ووزارة العمل وفق ما ذكرت وثيقة حديثة صادرة عن البنك في دعم الأهداف الإستراتيجية لرؤية " التحديث الاقتصادي" التي أدرجت المشروع كمبادرة إستراتيجية في خطة التنفيذ الخاصة بالرؤية إذ تسعى هذه المبادرة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية ، إضافة إلى زيادة الصادرات من تكنولوجيا المعلومات.وبحسب الوثيقة ستتضمن عملية إعادة الهيكلة مكونين فرعيين متكاملين جديدين دون إجراء أي تغيير على قيمة مبلغ تمويل المشروع الأصلية والبالغة 200 مليون دولار، لتتماشى بشكل أفضل مع رؤية الأردن وطموحاته وهذان الفرعان هما أولا: سياسة ريادة الأعمال (i) برنامج المصدر الأردني، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة الفرص ودفع النمو الاقتصادي من خلال جذب وتسهيل وتأهيل BPO/ITO الأجنبي .أما الفرع الثاني فهو تطوير خطوط ريادة الأعمال، والذي يهدف إلى تحسين جودة تدفق الأعمال للشركات الناشئة لتحسين الوصول إلى الأسواق ورأس المال والشبكات للشركات الناشئة.وأكدت الوثيقة أن هذه المكونات الفرعية ستساهم في زيادة ريادة الأعمال وأنشطة ITO/BPO في الأردن، الأمر الذي من شأنه الاستفادة من المواهب الأردنية وقدراتهم الإبداعية وتوفير المزيد من فرص الدخل المضافة العالية في السوق.وأشارت الوثيقة إلى أن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى إعادة تخصيص مبلغ 32.5 مليون دولار أميركي تم تخصيصه لتنفيذ الخدمة العام البرنامج التدريبي "خدمة وطن" من قبل وزارة العمل، إذ سيساعد المبلغ المخصص في زيادة موازنة المكونات الفرعية الحالية إضافة إلى تمويل المكونات الجديدة، كما ستعمل عملية إعادة الهيكلة على تبسيط المؤشرات المرتبطة بالصرف الخاصة بالمشروع وآلية تنفيذه.ولفتت الوثيقة إلى أن اعادة الهيكلة ستتضمن عدة تغييرات وتعديلات على مكونات المشروع الأصلية طلبتها الحكومة الأردنية من البنك الدولي ومن أبرز التغييرات التي سيتضمنها المكون الأول المتعلق بتعزيز المعروض من الشباب ذوي المهارات الرقمية في الأردن تخفيض المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المكون إلى 72.5 مليون دولار وفي إطار هذا المكون، ستتضمن إعادة الهيكلة عدة تغييرات إذ سيتم إعادة تخصيص مبلغ 32.5 مليون دولار للمكون الفرعي المتعلق بتعزيز كفاءة المهارات الرقمية لطلاب المدارس العامة بدلا من تخصيصه لمكون خدمة وطن.كما سيتم تغيير المكون الثالث من المكون الأول بهدف توفير مساحات العمل لدى الشباب في المجتمعات المحرومة من خلال المراكز التقنية إذ سيتضمن التعديل إنشاء مراكز تقنية في الجامعات، إضافة إلى إنشاء مراكز تقنية في مواقع خارج مناطق تجمعات المدن حيث من المقرر أطلاق مشغل خاص لتصميم أول مركز تكنولوجي في شرق عمان. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز بداية العام القادم 2024.أما في ما يخص المكون الثاني والمتعلق بتوسيع القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية في الأردن فإن اهم التعديلات التي ستجري عليه تتمثل في المكون الفرعي الأول (أ)دعم توسيع أنشطة ITO /BPO حيث سيتم إعادة تخصيص 4.5مبلغ مليون دولار ، من اجل زيادة عدد الوظائف التي سيتيحها هذا المكون إلى 4200 وظيفة حيث تم تحقيق حتى اللحظة 1235 وظيفة من خلال توقيع 46 اتفاقيةكما سيتم تعديل المكون الفرعي الاول (ب) والخاص بدعم الشركات الرقمية حيث تقترح عملية إعادة الهيكلة إعادة تخصيص 3 ملايين دولار لهذا المكون الفرعي بهدف زيادة عدد الشركات المدعومة إلى 50 شركة عوضا عن 20 إضافة إلى زيادة عدد الوظائف فيها إذ توظيف 980 موظفا جديدا من خلال 23 اتفاقية.ويشار إلى أن مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف " الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك الدولي خلال شهر آذار (مارس) من عام 2020 ، يعتبر جزءا من مبادرة " بناء المهارات الرقمية في منطقة المشرق العربي " التي أطلقها البنك الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لتدريب ما لا يقل عن 500 ألف من الطلاب والخريجين والعاملين على المهارات الرقمية في الأردن ولبنان والعراق.