 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك الدولي: الباص السريع أسهم في زيادة إنتاجية العمال بـ%7.6

الباص السريع - (تصوير: ساهر قدارة)
الباص السريع - (تصوير: ساهر قدارة)
عمان -  أسهم تنفيذ مشروع الباص سريع التردد في عمان بزيادة انتاجية العمال بنسبة تراوحت بين 4.4 % و5 % في المرحلة الأولى، وبين 7.2 % و7.6 % في المرحلة الثانية من المشروع، وفق ورقة بحثية للبنك الدولي.اضافة اعلان
وقالت الورقة، والتي جاءت تحت عنوان "تأثير تحسينات النقل العام على الرفاهية والانتاجية في عمان" إن عمال قطاع الصناعة استفادوا بشكل كبير من تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد، خاصةً وأنهم كانوا يسكنون بعيدًا عن مركز المدينة ما حل مشاكل التنقل وسهل الوصول الى مراكز العمل والعودة الى مناطق السكن بعد تنفيذ المشروع. 
وعززت تحسينات النقل السريع الرفاهية وزادت من فرص العمل للعمال في جميع أحياء العاصمة، وخصوصا في الأطراف بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
وأظهرت نتائج الورقة البحثية أن المرحلة الأولى من مشروع الباص السريع عززت من فرص العمل والرفاهية في المواقع المكتظة، بينما تشجع المرحلة الثانية على زيادة احتمالية وجود فرص عمل للقاطنين في جنوب عمان.
وأشارت توصيات الورقة الى أهمية استثمارات النقل السريع كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الرفاهية في المدن النامية. 
وتُعتبر الدراسة خطوة مهمة نحو فهم أعمق لتأثيرات تحسينات النقل على الاقتصادات الحضرية، ودعت إلى تبني سياسات شاملة تُعزز من استدامة تلك التحسينات على المدى الطويل.
وتمحورت الدراسة حول تحليل الآثار طويلة الأجل لإنشاء خطوط جديدة لحافلات النقل السريع على الاقتصاد المحلي.
وقامت الدراسة بتجميع بيانات دقيقة على مستوى الأحياء في عمان، بما في ذلك بيانات التعداد السكاني، التوظيف، والإمدادات العقارية. 
واستخدمت البيانات لحساب أوقات التنقل بين جميع الأحياء في المدينة وللمحاكاة في النماذج المكانية. 
ويتميز نموذج الدراسة بقدرته على محاكاة السيناريوهات السياسية المختلفة وتحليل تأثير استثمارات حافلات النقل السريع على الناتج الإجمالي، الرفاهية، التوزيع السكاني، والنشاط الاقتصادي عبر أحياء عمان.
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