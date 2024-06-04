البنك الدولي: تحديث الإجراءات الجمركية يقابله ضعف التنسيق مع القطاع الخاص

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- أكد البنك الدولي مؤخرا، أن الحكومة الأردنية بذلت جهودا لتحديث الإجراءات الجمركية السارية في البلاد لكن المشاورات المنتظمة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الملاحظات والتعقيبات حول الأنظمة واللوائح التجارية الجديدة أو ما يتعلق بتعديلاتها المطبقة محليا، ما تزال متدنية.وأوضح البنك من خلال دراسة أجراها، أن الأردن في إطار جهود تحديث الإجراءات الجمركية، سعى إلى تبسيط العمليات المتخذة في مجال تيسير التجارة بين التجار العابرين للحدود ووكلاء التخليص الجمركي.في المقابل، أكدت الدراسة أن 73 % من التجار و55 % من وكلاء التخليص الجمركي أن الحكومة لم يسبق لهم أن استشارتهم عند تعديل الإجراءات الجمركية أو استحداثها.وبهدف تحسين فهم بيئة سهولة التجارة في الأردن وتحديد العوائق التي تواجهها المرأة والتجارة على مستوى الشركات عند القيام بالتجارة عبر الحدود، أجرى البنك دراسة استقصائية شملت 530 منشأة للأعمال يقوم بإدارتها نساء ورجال، كما شملت 134 وكيلا من وكلاء التخليص الجمركي في الفترة الواقعة بين شهري تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2023.وشدد البنك، على أن تيسير التجارة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم بشكل كبير، في الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية من خلال تبسيط وتحسين العمليات والإجراءات الجمركية والحدودية التي تقلل من الوقت والتكلفة التي تستغرقها التجارة في القطاع الخاص.وحول إجراء العمليات التجارية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتيسير التجاري والجمركي أظهرت الدراسة، أن معظم وكلاء التخليص الجمركي، الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية، استطاعوا الوصول إلى المعلومات المطلوبة حول اللوائح والإجراءات الرسمية بكل سهولة، في حين واجه 19 % منهم صعوبة في الوصول إلى هذه المعلومات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود مركز محوري للمعلومات التجارية.كما واجه 23 % من هؤلاء التجار صعوبة بالغة في الحصول على المعلومات اللازمة، في حين ذكر 41 % منهم مواجهة مشكلة غياب مصدر معلومات موثوق ومركزي، ومن جانب آخر أشار بعض التجار الذين واجهوا صعوبات، إلى مشكلة نقص المعلومات الإلكترونية التي تقدمها الوكالات الحدودية (25 %)، في حين أشار آخرون إلى صعوبة استخدام المواقع الحكومية الرسمية (18 %).وكشف تقرير نتائج الدراسة، أن التجار ووكلاء التخليص الجمركي يعتمدون اعتماد كبيرا على المواقع الإلكترونية الحكومية الرسمية، وقنوات الاتصال الرسمية، والمعارف الشخصية للحصول على المعلومات اللازمة حول الإجراءات الرسمية، إذ يستخدم 67 % من التجار و18 % من وكلاء التخليص الجمركي المعارف الشخصية، للحصول على المعلومات بشكل عام.وبحسب نوع الجنس، أشارت نتائج الدراسة إلى أن 68 % من الشركات التي يديرها الرجال و60 % من الشركات التي تديرها النساء تستخدم المعارف الشخصية، ومن جانب آخر، فإن 35 % من التجار و58 % من وكلاء التخليص الجمركي، يلجؤون إلى المواقع الإلكترونية الحكومية وطرق التواصل الرسمية للحصول على المعلومات اللازمة (بما في ذلك بوابات التجارة الإلكترونية وكتيبات دليل المستخدم العام، والنشرات الإخبارية)وبشأن وضوح المعلومات المتوفرة، ذكر 28 % من التجار و11 % من وكلاء التخليص الجمركي المشاركين في الدراسة، مواجهتهم صعوبة في فهم اللوائح والإجراءات الرسمية ذات الصلة، في حين واجه 28 % من التجار صعوبة في فهم المعلومات المقدمة لهم مقارنة بـ23 % من الشركات التجارية التي تديرها النساء.وبحسب الدراسة، يواجه 19 % من وكلاء التخليص الجمركي و23 %، من التجار صعوبة في الحصول على المعلومات اللازمة حول اللوائح والإجراءات الرسمية السارية لأسباب رئيسية تعزى إلى عدم وجود مصدر معلومات مركزي، ونقص المعلومات الإلكترونية التي تقدمها الوكالات الحكومية، إضافة إلى صعوبة استخدام أدوات المعلومات الحكومية، والاعتماد الكبير على استخدام المعارف الشخصية للحصول على هذه المعلومات.تجدر الإشارة إلى أن 95 % من وكلاء التخليص الجمركي و61 % من التجار، كانوا يعلمون كيفية عمل الأنظمة الإلكترونية لأنشطة الاستيراد والتصدير والصور الرقمية في الموانئ البحرية ومراكز الحدود البرية ووكالات المطارات، في حين أفادت الدراسة بأن عدد الشركات التي تديرها النساء كانت على دراية بطبيعة الأنظمة الإلكترونية المخصصة لتقديم الوثائق، أكثر مقارنة بالشركات التى يديرها الرجال.ولمعالجة هذه المشكلات أوصت الدراسة بوجوب إعادة النظر في تحسين بوابة المعلومات التجارية المركزية وذلك، بتحديثها بشكل دوري وتوسيع نطاق تغطيتها، إضافة إلى حشد الجهود اللازمة للتوعية بوجود هذه المشكلات وتوعية التجار بالإقرار والمعاملات الإلكترونية. ولذلك، يجب تنفيذ هذه الإجراءات ضمن إطار استراتيجية التواصل الشاملة التي تتطلب الحصول على دعم الوكالات الحدودية في تعزيز وضوح هذه العمليات والإجراءات.وفي ما يتعلق بدور المرأة في التجارة، أكدت الدراسة الاستقصائية أن الرجال يسيطرون بشكل كبير على تجارة البضائع عبر الحدود في الأردن، إذ إن ما نسبته 95 % من الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية، 95 % يديرها الرجال، في حين ما نسبته 5 % من هذه الشركات تديرها النساء.كما كشف الدراسة أن 91 % من الشركات في الأردن يمتلكها رجال أو يمتلكون حصة الأغلبية فيها، والحصة الكبرى من الرؤساء التنفيذين وكبار المديرين القائمين عليها من الرجال، فيما بدأت 30 % من الشركات التي تديرها النساء التجارة عبر الحدود قبل أقل من 10 سنوات، مقارنة بنسبة 17 % من الشركات التي يديرها الرجال ومثلت الشركات متناهية الصغر، ما نسبته 72 % من جميع شركات التجارة.وبحسب الدراسة تتاجر أكثر الشركات، التي تديرها النساء في قطاعات مثل، المنسوجات والأحذية بما يناهز نحو 35 % من هذه الشركات، إضافة إلى المتاجرة بالأعمال الفنية والمقتنيات بما نسبته 30 % من الشركات.كما أفاد 91 % من التجار و67 % من وكلاء التخليص الجمركي، عن عدم تأثير نوع الجنس على قدرتهم على الانخراط في التجارة عبر الحدود وبحسب نوع الجنس، أكد 92 % من التجار الرجال مقابل 89 % من التاجرات على هذا التصور المحايد، ومن ناحية أخرى، اعتقد 22 % من وكلاء التخليص الجمركي بوجود تأثير سلمي للنوع الجنس في التجارة عبر الحدود، بينما اعتقد 11 % وجود مزايا محتملة مرتبطة بنوع الجنس، أما بالنسبة للتجارة اعتبر 6 % ممن تمت مقابلتهم تأثير سلبي النوع الجنس ولتوضيح ذلك، اعتبرت 9 % من التاجرات وجود تأثير سلبي لنوع الجنس مقارنة بـ5 % من التجار.وخلصت الدراسة إلى أن 5 % فقط من الشركات التي تشارك بفاعلية في التجارة الدولية في الأردن تديرها النساء ما يشير إلى وجود إمكانات كبيرة ضامرة لم تحرر بعد؛ إذ إن التجارة قد تكون مجالاً مناسبا للنساء اللاتي يعملن في القطاعات الموجهة.يشار إلى أن الأردن حقق نتيجة 46.9 % في العام الماضي، على مؤشر المرأة والأعمال والقانون، وهو المؤشر الذي يعنى بدورة حياة المرأة العاملة، وتعد هذه النتيجة أقل بقليل من المتوسطة الإقليمي.وحول المشاورات بين القطاعين العام والخاص، أوضح البنك أن المشاورات المنتظمة بين القطاعين وتبادل الملاحظات والتعقيبات حول الأنظمة واللوائح التجارية الجديدة أو ما يتعلق بتعديلاتها المطبقة محليا، لم تلب الطموحات بعد وما تزال متدنية.وبحسب المشاركين في الدراسة، أفاد حوالي 73 % من التجار و55 % من وكلاء التخليص الجمركي أن الحكومة لم يسبق لها أن استشارتهم، كما أوضح 74 % من التجار و70 % من وكلاء التخليص الجمركي، أنهم لم يكونوا ملمين بوجود مثل هذه الفرص الاستشارية.وبالنسبة لمن تمت استشارتهم بشكل منتظم أو غير منظم، أفاد 61 % من وكلاء التخليص الجمركي، بأنه تمت استشارتهم من خلال نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، كما شارك 36 % من وكلاء التخليص الجمركي في المشاورات الجارية من خلال العمليات أو آليات الإبلاغ وتقديم الملاحظات التي تديرها الحكومة، وأفاد 69 % من التجار، بأنه تمت استشارتهم ضمن فترات زمنية منظمة وغير منتظمة من خلال غرفة التجارية أو غرفة الصناعة، في حين تمت استشارة 152 من التجار من خلال جمعيات تجارية أو صناعية أخرى.ودعت الدراسة إلى أهمية تعزيز آليات التشاور الحالية، المعالجة مشكلة انعدام الثقة بمصداقية العمل بالملاحظات الرسمية، وجوب تعزيز آليات التشاور القائمة والتعاون المستمر والواضح مع أصحاب المصلحة الرئيسيين - ولا سيما النساء من التجار ويمكن تحقيق ذلك، بعقد اجتماعات دورية تضم مجموعة متنوعة من الشركات والوكلاء في مختلف القطاعات.وأخيرا اشارت الدراسة إلى ضرورة تعزيز دور غرف التجارة والصناعة واللجنة الوطنية لتيسير التجارة لغايات تعزيز المشاورات بين القطاعين العام والخاص، كما يجب إجراء تقييم دوري بشكل يضمن وصول غرف الصناعة والتجارة إلى أصحاب المصلحة بشكل واف، وأن يتم الأخذ بآرائهم رغم اختلافها وتنوعها.