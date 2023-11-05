البنك الدولي: تقدم جيد بمشروع دعم إصلاح التعليم

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- أعلن البنك الدولي، مؤخرا، أن مشروع دعم إصلاح التعليم في الأردن الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة التربية والتعليم حقق تقدما جيدا، وأن التقدم العام في تنفيذ المشروع القائم على النتائج مرضٍ.ويتمثل الهدف التطويري للمشروع الذي انطلق العمل به في كانون الأول (ديسمبر) 2017، في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب وظروف التدريس والتعلم.وأكد تقرير "تنفيذ ونتائج" المشروع الذي أصدره البنك الدولي، مطلع الشهر الحالي، أنه تمت الموافقة على عملية إعادة هيكلة المشروع في 4 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، بهدف إعادة تنظيم النطاق والتدخلات في بعض مجالات النتائج لتتماشى مع أولويات الحكومة في أعقاب تأثير جائحة "كوفيد 19" (إغلاق المدارس، وفقدان التعلم، وتعميق عدم المساواة في التعلم)؛ إذ إن المراجعات المهمة التي تم إجراؤها حول المشروع، أظهرت الحاجة إلى ضرورة توفير دعم إضافي لتحفيز تدريب معلمي رياض الأطفال ومعدات الفصول الدراسية بما يتماشى مع منهج تفاعلي جديد لرياض الأطفال، إضافة إلى المزيد من الدعم المباشر في تعميم الوصول إلى تعليم رياض الأطفال.وبين البنك الدولي، أن المشروع الذي سينتهي العمل به في 25 أيار (مايو) 2025، قد تمكن من تحقيق إنجازات رئيسية لافتة عدة في مجالات نتائج المشروع؛ إذ إن أبرز النتائج التي تم إنجازها في مجال نتائج توسيع نطاق الوصول وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تتمثل في وصول عدد الأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين المسجلين في مرحلة الروضة الثانية إلى نحو 135 ألف طفل، وهو ما يتجاوز العدد المستهدف الذي كان محددا بـ120 ألف طفل.كما تم تطوير وبث المحتوى التلفزيوني الذي يغطي الأقسام الرئيسية للمنهج الرسمي للمراحل المدرسية كافة في المملكة، بما فيها المواد المتعلقة بفصول رياض الأطفال وتشغيلها، فضلا عن تطوير نظام ضمان الجودة في رياض الأطفال وتجريبه وتقديمه للاعتماد الرسمي.أما في مجال نتائج تحسين ظروف التدريس والتعلم، فقد تم تطوير واعتماد ونشر المعايير الوطنية المهنية الجديدة للمعلمين (NTPS) وإطار التقييم، كما تم تقييم 678 من المعلمين المعينين حديثا، وفقا لـNTPS واستوفوا الحد الأدنى من المعايير في الممارسات التربوية، إضافة إلى الانتهاء من تدريب نحو 10 آلاف معلم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، إلى جانب استيفاء حوالي 6 آلاف معلم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر الحد الأدنى من المعايير في الممارسات الاجتماعية والعاطفية على النحو المحدد في إطار تقييم المعلمين.وإضافة إلى ذلك، تم تصميم برنامج مدرسي لتحسين التعلم الاجتماعي والعاطفي للطلاب وتجريبه في 93 مدرسة، تنخرط بها نسبة مرتفعة من الطلاب اللاجئين السوريين.وفيما يتعلق بنتائج مجال إصلاح نظام تقييم الطلاب وإصدار الشهادات، تتمثل الإنجازات المحققة في هذا المجال بما يلي؛ تنفيذ الاختبار التشخيصي للصف الثالث في القراءة، والرياضيات في الصف الأول في جميع المدارس المستهدفة، إلى جانب المضي في إصلاح التوجيهي؛ حيث يتم العمل على فصل وظيفة التخرج من المرحلة الثانوية لامتحان التوجيهي عن وظيفتها في تحديد القبول في التعليم العالي.وفي مجال تعزيز إدارة نظام التعليم، تم الانتهاء من رسم خرائط المناهج الدراسية التي تحدد الفرص المتاحة لدمج المواد التعليمية المدمجة في ممارسات التدريس، إضافة إلى الانتهاء من تطوير استراتيجية التعلم، وهي في انتظار الاعتماد الرسمي.وأكد التقرير، أنه تم صرف كامل تمويل البند المخصص للاعتماد ونشر معايير مهنية وطنية جديدة للمعلمين والبالغ 6 ملايين دولار، إضافة إلى صرف كامل التمويل المخصص لبند صيانة المدارس والمقدر بـ5 ملايين دولار، إلى جانب صرف كامل المبلغ المرصود لتمويل بند تنفيذ الاختبار التشخيصي للصف الثالث حول القراءة، والرياضيات في الصف الأول في جميع المدارس المستهدفة والبالغ 7 ملايين دولار.وأوضح التقرير، أنه تم صرف ما نسبته 69 % من إجمالي قيمة التمويل المرصود لبند زيادة توفير الموارد والأدوات المطلوبة للمشروع والمقدرة بـ32 مليون دولار، فضلا عن صرف ما نسبته 54 % من إجمالي قيمة تمويل البند المخصص لدعم تعليم الأطفال من اللاجئين السوريين المسجلين في المدارس المستهدفة والمقدر بـ25 مليون دولار، إضافة إلى صرف ما نسبته 21 % من إجمالي قيمة تمويل البند المخصص لتعزيز إعداد المعلمين وإدارتهم، والبالغ 29 مليون دولار.ويقدر حجم تمويل المشروع بـ300 مليون دولار؛ إذ كان البنك قد مول المشروع أول مرة في العام 2017، بـ200 مليون دولار، ثم قدم تمويلا إضافيا خلال العام 2021 بمقدار 100 مليون دولار، وذلك لدعم جهود الحكومة في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة "كورونا"، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة "التوجيهي" إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.