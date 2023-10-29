البنك الدولي يعلن إطار التعويض لأراضي مشروع كفاءة قطاع المياه

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

كشف البنك الدولي عن وثيقة إطار التعويض عن الأراضي والحيازات التي سيتم استخدامها لصالح مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن الذي سيتم تنفيذه من قبل وزارة المياه والري العام الحالي ويستمر للعام 2030.وحدد الإطار الفئات المتأثرة بالمشروع والمستحقة للحصول على تعويض عن الضرر الذي سيلحق بممتلكاتهم ومنشآتهم، وهم اصحاب سندات الملكية القانونية إضافة إلى سندات الملكية ذات المستندات المعرفية كمستأجري الاراضي والشقق والمحال التجارية إلى جانب شاغلي الأرض لفترة طويلة ولا يتوفر لهم عنوان وغطاء قانوني كأصحاب الاكشاك، فضلا عن الاشخاص المتأثرين بالمشروع والمعرضين للتهجير الاقتصادي أو الجسدي المؤقت أو الدائم، سواء جزئيا أو بشكل كامل نتيجة لتنفيذ المشروع.وسيتضمن المشروع تدشين شبكات مياه جديدة، وحفر آبار جديدة أيضا في مختلف محافظات المملكة ما يستدعي القيام بعمل حفريات على طول المسافة التي ستقطعها هذه الشبكات عبر المحافظات، ما يستوجب تملك الجهة المنفذة للمشروع لبعض الأراضي والمرافق العامة لغايات توفير البنية التحتية للمشروع.ويذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد وقعت منتصف العام الحالي على اتفاقية مع البنك الدولي على تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة (250) مليون دولار أميركي، ويتضمن التمويل ما قيمته (200) مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وما قيمته (50) مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) المدارة من قبل البنك الدولي، والتي تقدم تمويلا ميسرا الى الدول متوسطة الدخل، والتي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.وأوضحت الوثيقة أنه يجب أن تعكس حزم التعويضات تكاليف الاستبدال لجميع الخسائر بما في ذلك خسارة المتضررين للأراضي الزراعية وما يلحق بها من تأثيرات كخسائر المحاصيل والاشجار والتأثير على قنوات الري، إضافة إلى التأثيرات السكنية والتجارية من منازل ومبان ومنشآت إلى جانب خسائر الاعمال والدخل والهياكل المجتمعية والمرافق العامة، وذلك وفق اسعار السوق المحلي السائدة.كما ستشمل حزم التعويضات مساعدة للأسر الضعيفة التي ستتضرر من الاراضي والحيازات التي سيتم استخدامها للمشروع، من خلال دفع التعويضات وفرص العمل للأشخاص المتأثرين نتيجة لذلك.أما بالنسبة للخسائر التي لا يمكن تقييمها أو تعويضها بسهولة من الناحية النقدية، فستتم توفير السبل اللازمة من اجل الوصول إلى موارد وفرص كسب عادلة ومقبولة ثقافيا.ولفتت الوثيقة إلى أنه، وفقا لقانون الملكية العقارية الاردني رقم 13 لسنة 2019، فإن المنظمة ذات الصلة عن اي مشروع هي المسؤولة عن دفع التعويضات ويجب عليها ان تقوم بالدفع بوقت محدد، وبالنسبة لمشروع كفاءة المياه فإن سلطة المياه هي المالك لجميع أصول نظام المياه؛ ولذلك فإنها هي المسؤولة عن تقديم التعويضات، ويجب عليها توفير اعتمادات في الميزانية لتمويل أي عملية تعويض ناتجة عن تنفيذ المشروع، مشيرة إلى ضرورة أن تلبي سلطة المياه كافة ترتيبات وآليات التمويل متطلبات المعيار البيئي والاجتماعي 5 (ESS5) للبنك الدولي.