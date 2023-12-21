الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

28 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص استحدثها البرنامج

البنك الدولي يمدد إغلاق برنامج "دعم التوظيف"

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مبنى البنك الدولي-(من المصدر)
عمان- أعلن البنك الدولي أخيرا عن تمديد تاريخ إغلاق برنامج "دعم الأردن للتوظيف والمهارات في القطاع الخاص" الذي يقوم بتمويله حتى 30 حزيران (يونيو) من العام المقبل بهدف السماح للحكومة الأردنية استكمال مناقشة إعادة الهيكلة الكاملة للمشروع وتمديده لحدود نهاية عام 2025. اضافة اعلان
ويتمثل الهدف الانمائي للبرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة العمل بزيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص بعد مرحلة جائحة كورونا (كوفيد 19) مع التركيز على توظيف الشباب والنساء.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز التوظيف في القطاع الخاص  ودعم الأجور إضافة إلى دعم مساهمات الضمان الاجتماعي وبدلات النقل للعاملين المعينين في الشركات المنخرطة في خطة التشغيل الوطني ويستفيد من البرنامج العاطلين عن العمل ممن تترواح أعمارهم بين 18-40 عاما.
ويدعم البرنامج القطاع الخاص لتلبية إحتياجاته من العمال وتعزيز تعافيها من أزمة كوفيد19 على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى العمل على زيادة توفر مجموعة أكبر وأفضل من العمال المهرة وذوي الخبرة.
وأكد البنك الدولي في وثيقة حديثة أن البرنامج الذي تم الموافقة عليه في تاريخ  17 كانون الاول (ديسمبر) 2021 ، أحرز تقدما بدرجة مرضية  إلى حد ما، على صعيد تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع ، وكذلك على مستوى تنفيذه، ومراعاة الجوانب البيئة والاجتماعية (ISR).
وكشف البنك أن حجم تمويل البرنامج حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ 20.1 مليون دولار، وهو يناهز ما نسبته 17.9 % من إجمالي حجم تمويل المشروع البالغ 112 مليون دولار، مبينا أنه على الرغم من معدل التمويل المنخفض نسبيا إلا أن هناك تقدما في تنفيذ المشروع. 
ويتكون البرنامج من مكونين، الأول هو دعم برنامج التشغيل الوطني ويندرج تحته مكونين فرعيين هما التدريب أثناء العمل، والتدريب في الفصول الدراسية، إضافة إلى مكون المشروع ومراقبته وتقييمه. 
وحول ابرز النتائج التي تحققت داخل مكونات البرنامج المختلفة كشفت الوثيقة أن عدد الشركات الأردنية التي تقدمت إلى خطة التشغيل الوطنية بلغت 2041 شركة، تمت الموافقة على طلبات 1521 شركة منها، في حين بلغت عدد الشركات التي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات منح وشراكة 1124 شركة. 
كما تم توفير ما مجموعه 28.276 ألف فرصة عمل من إجمالي 71.528 ألف باحث عن العمل مسجل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) التي تعد احد مخرجات البرنامج، إذ حصل كافة من تم توفير فرص عمل لهم على المزايا المدفوعة من خلال الضمان الاجتماعي ونسبة الاناث من هؤلاء 7.3 %.
ويضاف إلى ذلك تدريب نحو 11 ألف عامل من العاملين في الشركات التي وقعت على اتفاقيات مع وزارة العمل
وحول مبررات إعادة الهيكلة أوضح البنك الدولي أنه في ظل استجابة الحكومة الاردنية لتحدي البطالة المستمر قامت بتمدبد سياسة التشغيل الوطنية المتمثلة ببرنامج التشغيل الوطني، إضافة إلى البدء في إعداد الخطط لتصبح هذه السياسة مظلة لجميع مبادرات التوظيف في الأردن إذ خصصت الحكومة لهذه السياسة في الموازنة العامة مبلغ 80 مليون دينار خلال الفترة الزمنية 2023-2025، كالتالي، 30 مليون دينار في عام 2023 و 30 مليون في عام 2024، و 20 مليونا في عام 2025.
ويشار إلى ان معدل البطالة في الاردن بلغ 22.3 % خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغ آنذاك 23.1 %. 
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