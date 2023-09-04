الثلاثاء 05 أيلول 2023
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البنك الدولي: 97 % تمويل مشروع "الصحة الطارئ"

العلم الأردني
العلم الأردني

بلغت قيمة إجمالي تمويل مشروع "الصحة الطارئ" في الأردن نحو 243 مليون دولار حتى 9 تموز (يوليو) من العام الحالي، وفق ما أظهرت وثيقة صادرة عن البنك الدولي مؤخرا.

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ووصلت نسبة تمويل المشروع 97 % من إجمالي المبلغ المخصص له والبالغ 250 مليون دولار، علما بأن البنك الدولي بدأ العمل في المشروع في 26 تموز (يوليو) 2017.


ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في دعم الحكومة الأردنية في الحفاظ على تقديم خدمات الرعاية الأولية والثانوية، والخدمات الصحية الثانوية للأردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.


ويتألف المشروع من مكونين، الاول وهو التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة ويقوم هذا المكون بتعويض الحكومة الأردنية من خلال نتائج تمويل الخدمات الصحية المقدمة للاجئين السوريين والأردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية في مرافق الوزارة على مستوى الاردن.


وبحسب الوثيقة تم تمويل المكون الاول بكامل المبلغ الذي تم تخصصيه له والبالغ 238 مليون دولار.


أما المكون الثاني الذي يتألف منه المشروع هو تحسين التغطية وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية وقدر حجم التمويل المخصص له بـ11.56 مليون دولار، وتم تمويله حتى الآن بنحو 5 مليون دولار ويتضمن هذا المكون مكونين فرعيين وهما تعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال دمج الاسرة بالنموذج الصحي والتأكيد على تنمية الموارد البشرية إذ كان خصص له تمويل يقدر بـ9 ملايين دولار إضافة إلى المكون الفرعي الثاني تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتعزيز القدرة المؤسسية في الاردن والتحقق من الخدمات وقدرت  مخصصات تمويله بـ2.57 مليون دولار. 


وكشفت وثيقة البنك الدولي عن تقدم الحكومة الأردنية في نهاية شهر أيار (مايو ) الماضي بطلب رسمي إلى البنك لإعادة هيكلة المشروع بهدف تخصيص الأموال غير الملتزم بها من المكون الثاني إلى المكون الاول، وتقدر هذه الاموال بنحو 6 ملايين دولار، مشيرة إلى أن الحكومة الاردنية قد اخطرت البنك الدولي عن عدم رغبتها في تمديد الموعد النهائي للمشروع والمقرر في 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2023.


وأكدت وثيقة البنك الدولي أن الانجازات التي تحققت في المشروع تجاوزت الغايات النهائية لمؤشرات مستوى الهدف الانمائي للمشروع بنسبة 67 % و 28 % على التوالي.


ومن هذه الانجازات تقديم وزارة الصحة خلال الفترة من تموز (يوليو ) 2021 إلى حزيران (يونيو) 2022 أكثر من 5.2 مليون خدمة رعاية صحية أولية في أكثر من 700 مركز مرافق  لرعاية الصحية الاولية، إضافة إلى تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة  رعاية صحية ثانوية ( خدمات العيادات الخارجية والمرضى الداخليين) في 32 مستشفى في جميع أنحاء الأردن.


وأشارت الوثيقة إلى أنه عندما يتم تصنيف البيانات حسب المجموعة السكانية الفرعية (أي اللاجئين السوريين، الأردنيين غير المؤمن عليهم، والأردنيين الفقراء) والجنس، سيظهر بأن الأهداف النهائية لخدمات الرعاية الصحية الثانوية المقدمة لهم، لم تلب احتياجات اللاجئين السوريين بشكل كاف، حيث تم تحقيق 76 % و74 % للذكور والإناث على التوالي.


ويشار إلى أن آخر إصدار لتقرير نتائج وتنفيذ المشروع والذي صدر عن البنك الدولي في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، قد أكد على تقدم المشروع في تحقيق هدفه الإنمائي والتقدم في التنفيذ، إضافة إلى إستمرار المشروع في الحفاظ على درجته المرضية في الأداء لتحقيق الهدف الإنمائي، من خلال تجاوز الأهداف النهائية لمؤشرين على مستوى الهدف الإنمائي للمشروع، للحفاظ على عدد الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى السكان المستهدفين.

 

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