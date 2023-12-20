البنك العربي يطلق تحديثا جديدا لـ"ريفلكت" بمزايا عديدة

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عمان-الغد- أصدر البنك العربي مؤخراً تحديثا جديدا لتطبيق (ريفلكت) يقدم من خلاله باقة جديدة ومتنوعة من المزايا الرقمية وذلك في إطار حرص البنك على مواكبة التطلعات والاحتياجات المالية للعملاء الأفراد وتزويدهم بخدمات مبتكرة ومزايا سلسة تسهم في تعزيز مستوى تجربتهم المصرفية الرقمية.وتتضمن المزايا الجديدة ضمن التحديث الأخير إمكانية إنشاء حسابات فرعية متعددة العملات حيث يستطيع العملاء تعبئة حساباتهم الفرعية والتوفير وتنفيذ عمليات الشراء والدفع بعملات عديدة تشمل الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي. هذا بالإضافة إلى ميزة تحويل الراتب بالعملات المذكورة. كذلك يستطيع عملاء تطبيق (ريفلكت) من خلال التحديث الجديد الاستفادة من ميزة تحويل الأموال فوريا من حساباتهم الخاصة في التطبيق إلى حساباتهم لدى البنك العربي مباشرة. كما تضم المزايا الجديدة ميزة "البحث عن أقرب جهاز صراف آلي للبنك العربي"، حيث يتيح (ريفلِكت) لعملائه إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي يوميا باستخدام الخاصية اللاتلامسية لصرافات البنك العربي الآلية والمدعمة بهذه التقنية، وغيرها من المزايا الأخرى.ومن أهم المزايا التي يقدمها (ريفلكت) لمستخدميه: خدمة )ادفع بعدين) والتي توفر خاصية "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، تمكّن المستخدم من شراء احتياجاته ودفع الدفعة الأولى باستخدام QRعلى تطبيق (ريفلِكت) لدى متاجر مختارة، وتقسيم باقي المبلغ على ثلاثة أجزاء متساوية تُدفع لاحقاً على مدى ثلاثة أشهر وبدون فوائد. هذا بالإضافة إلى خدمة "المصاريف" والتي تمكن المستخدم من تتبع مصاريفه وتزوده بكامل تفاصيل الإنفاق ليكون على اطلاع دائم بأموره المالية. هذا إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية الأخرى والتي تشمل: إرسال واستلام الأموال بين العملاء المعرفين مسبقا، وإمكانية ربط بطاقات (ريفلِكت) على مواقع التسوق الإلكتروني مما يوفر على العميل الوقت والجهد ويمكنّه من الحصول على استرداد نقدي على مشترياته، وتمكين العميل من إدارة أهدافه المالية الشخصية وتنسيق خطة الادخار المناسبة له وفقا لاحتياجاته وأهدافه الشخصية، وتزويد العميل بتحديثات يومية تشمل العروض والخصومات الحصرية التي يتم تصميمها بناء على نمط الحياة والاهتمامات الشخصية لكل عميل على حدة، إضافةً إلى برنامج الولاء المميز والذي يمكن المستخدم من كسب النقاط بطرق مختلفة والاحتفاظ بها أو استخدامها داخل التطبيق مجاناً وبدون عمولات بعد تحويلها إلى نقد في محفظته الرئيسية، وخدمة دفع الفواتير، وخدمة الدفع الفوري (كليك)، وغيرها الكثير من الخدمات البنكية الرقمية.وتتوفر النسخة الجديدة من التطبيق من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.