البنك المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة لمستوى قياسي

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أعلن البنك المركزي الأوربي عن رفع أسعار الفائدة الرئيسة الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة، وذلك من أجل تعزيز التقدم نحو هدفه في خفض التضخم.وقال البنك في بيان إنه سيرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويلالرئيسة وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية وتسهيلات الودائع إلى4.50٪ و 4.75٪ و 4.00٪ على التوالي، ابتداء من 20 سبتمبر 2023.وأضاف إن التضخم يستمر في التراجع ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعًاجدًا لفترة طويلة، مبينًا أن الهدف ضمان عودة التضخم إلى متوسط الأجلالبالغ 2٪ في الوقت المناسب.وتعكس الزيادة في سعر الفائدة التي أعلنها البنك تقييم مجلس الإدارةلتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكياتالتضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.وكالات