البنوك الأردنية تمضي في استحواذها وتتوسع في أنشطتها لتعكس صلابة قوتها المالية

يوسف محمد ضمرة

اضافة اعلان

عمان- تمضي البنوك الأردنية في استحواذها على فروع بنوك عالمية وعربية عاملة في المملكة، وتتوسع في أنشطتها لتعكس صلابة قوتها المالية، واستقرار الاقتصاد الأردني.وشهد العقد الأخير استحواذ بنوك أردنية عدة على الأعمال المصرفية لعدد من أفرع البنوك الدولية والعربية العاملة في الأردن، كان آخرها استحواذ بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB) على أعمال بنك "ستاندرد تشارترد" في الأردن، في صفقة هي الثالثة من نوعها لبنك الاستثمار العربي الذي سبق له أن استحوذ على أعمال بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) الشرق الأوسط في الأردن، وبنك الكويت الوطني في المملكة.وقاد عمليات الاستحواذ على الأعمال المصرفية لفروع بنوك دولية وعربية، إضافة الى بنك الاستثمار العربي الأردني، كل من بنك "كابيتال بنك" الذي استحوذ على عمليات وفروع بنك "سوسيته جنرال" الأردن وأيضا استحوذ على الأعمال المصرفية لبنك "عوده" في الأردن والعراق، إضافة الى بنك الاتحاد الذي استحوذ على 52 % من رأسمال بنك الأردن دبي الإسلامي البالغ (100 مليون سهم).وإضافة لعمليات الاستحواذ من قبل البنوك الأردنية، لجأ بعضها الآخر الى التوسع عربيا في أعماله المصرفية؛ حيث أعلن بنك الأردن عن حصوله على التراخيص كافة اللازمة من قبل البنك المركزي الأردني والبنك المركزي السعودي، بما تتيح له مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية؛ هذا السوق المصرفي الكبير.بنك (AJIB) والاستحواذ على بنك "ستاندرد تشارترد" في الأردنأول من أمس، أعلن البنك المركزي الأردني إلغاء ترخيص بنك ستاندرد تشارترد في الأردن، بعد أن أتم بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB) إجراءاته ووقع في 26 آذار (مارس) 2023، اتفاقية الاستحواذ بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني.وبموجب هذه الاتفاقية، تم نقل الأعمال المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية (CCIB)، إضافة إلى الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الأعمال (CPBB) التابعة لبنك ستاندرد تشارترد في الأردن إلى بنك الاستثمار العربي الأردني. وتم أيضاً نقل موظفي بنك ستاندرد تشارترد الأردن كافة إلى بنك الاستثمار العربي الأردني، كما سيعمل البنكان، خلال الأشهر المقبلة، بشكل دؤوب، لضمان عملية انتقال سلس للعملاء والموظفين.وقال سونيل كوشال الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد": "ستمكننا هذه الاتفاقية من تسريع وتيرة عملنا وتطبيق استراتيجية البنك العالمية، ونحن على يقين تام من أن الخبرة السابقة التي يمتع بها بنك الاستثمار العربي الأردني في مجال عمليات الاستحواذ، ستسهم في مساعدتنا على تحقيق رؤيتنا بما يلبي احتياجات عملائنا المالية في المملكة. وفي الوقت الذي نقوم فيه ببيع أعمالنا المحلية، سنواصل لعب دورنا المميز في البقاء جسراً لتدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى السوق المحلي في الأردن. إننا نعرب عن فائق امتناننا للجهات التنظيمية ولبنك الاستثمار العربي الأردني على دعمهم اللامحدود، ونثمن في الوقت نفسه دور موظفينا في تنفيذ هذا المشروع بطريقة ناجحة".رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني هاني القاضي، قال: "تم توقيع هذه الاتفاقية، وقمنا باختيارنا المشتري المفضل من قبل بنك ستاندرد تشارترد، الذي يعد بنكاً إقليمياً ودولياً رائداً يتمتع بخبرة تزيد على 160 عاماً، ويعمل في الأردن منذ أكثر من 98 عاماً، وتأتي عملية الاستحواذ، ضمن استراتيجية بنك الاستثمار العربي الأردني الهادفة لتعزيز حصته في السوق المصرفي المحلي التي توسعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، وتسارعت عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الناجحة شملت الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، وأعمال بنك الكويت الوطني في الأردن خلال العام الماضي. ويؤكد هذا الاتفاق قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وثقة البنوك العالمية به. ومن شأن الخطة الجديدة أن تعزز انتشاره وحضوره في القطاع المصرفي الأردني".البنك المركزي الأردني، أعلن، حينها، أن أعمال البنك تتكون من أربعة فروع بلغ إجمالي موجوداتها كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2013 حوالي 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من العام 2014.العام الماضي، كذلك، أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني استكمال جميع إجراءات انتقال العمليات المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن مع نهاية يوم الأربعاء 25 أيار (مايو).وتعد عملية الاستحواذ على بنك الكويت الوطني في الأردن في وقت قياسي؛ إذ لم تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية مع بنك الكويت الوطني لشراء أعماله في الأردن.وأتاح بنك الاستثمار العربي الأردني لعملاء بنك الكويت الوطني السابقين، الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك AJIB على الصعيد الخارجي في فرعه في ليماسول- قبرص والاتحاد الأوروبي المرخص لخدمة العملاء ولإجراء أنواع العمليات المصرفية كافة داخل أو خارج قبرص، كما سيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات بنك الاستثمار العربي الأردني- قطر (ذ.م.م.) الذي يعمل على إدارة أعمال البنك في قطر ومنطقة دول الخليج، إضافة الى بنك الأردن الدولي (JIB) والذي يعد بنكا حليفا لبنك AJIB ومقره لندن- المملكة المتحدة، ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية وخدمات بنكية خاصة للعملاء والشركات داخل المملكة المتحدة أو خارجها."كابيتال بنك".. سلسلة من الاستحواذات والتوسع"كابيتال بنك" شق طرق استراتيجيته في التوسع التي كان يتحضر لها، ضمن خطة بدأ بتنفيذها بوتيرة سريعة، وإلى جانب الاستحواذات، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الاستثمار في مجموعة كابيتال؛ أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة؛ بموجب اتفاقية اكتتاب، أصبح الصندوق مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، بإصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق وبنسبة 23.97 % من رأسمال المجموعة بقيمة 131.2 مليون دينار أردني.وانتهى "كابيتال بنك" من عملية دمج الأصول والمطلوبات التابعة لبنك "سوسيته جنرال"- الأردن، وذلك بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها سابقاً بين الطرفين، وبعد حصولهما على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والرقابية.وتضمنت عملية الدمج نقل جميع المعلومات الخاصة بتفاصيل حسابات العملاء من الأفراد والشركات ومنتجاتهم المصرفية، وضم شبكة الفروع والصرافات الآلية التابعة لبنك "سوسيته جنرال"- الأردن والمنتشرة في أرجاء المملكة تحت العلامة التجارية لـ"كابيتال بنك". وتم، أيضاً، انتقال أعمال شركة "سوسيته جنرال"- الأردن للتأجير التمويلي لـ"كابيتال بنك" تحت مسمى "كابيتال للتأجير التمويلي"، إضافة الى خدمات الوساطة المالية التي كان يوفرها بنك "سوسيته جنرال"- الأردن عبر شركة "سوسيته جنرال"- الأردن للوساطة المالية، التي انتقلت بدورها إلى شركة كابيتال للاستثمارات- الذراع الاستثمارية لمجموعة "كابيتال بنك". وستسهم عملية ضم شركة التأجير التمويلي التابعة لبنك "سوسيته جنرال"- الأردن في تنويع أعمال المجموعة وإيراداتها وتوفير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة لعملاء المجموعة، كما سيعمل دمج شركة الوساطة المالية التابعة لـ"سوسيته جنرال" مع شركة "كابيتال" للاستثمارات، على دعم ربحية الذراع الاستثمارية للمجموعة من خلال رفع الكفاءة التشغيلية.ومن الجدير بالذكر، أن عملية الاستحواذ على بنك "سوسيته جنرال"- الأردن، وهي الثانية التي يقوم بها "كابيتال بنك" في أقل من عام، تعد خطوة مهمة في طريق تحقيق جملة أهداف استراتيجية ستعزز من مركز المجموعة المالي في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها، خاصة وأن عملية الاستحواذ قد رفعت من إجمالي حجم أصول المجموعة إلى 6.5 مليار دينار أردني، وزيادة حقوق المساهمين إلى ما يقارب 600 مليون دينار أردني.كما نفذت عملية الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك عوده في الأردن والعراق، وانتقال جميع عمليات هذا الأخير وفروعه العاملة في الأردن والعراق إلى مجموعة "كابيتال بنك"، وذلك بموجب الاتفاقية النهائية التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "كابيتال بنك"، باسم خليل السالم "إن مجموعة كابيتال بنك ستواصل العمل على تعزيز نقاط قوتها من خلال الالتزام بأعلى معايير العمل المصرفي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملائها وتحقيق أفضل العوائد لمساهميها، وبما يرسخ من مكانتها وموقعها الرائد في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي، خصوصاً بعد نجاحها الكبير في الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك عوده في كل من الأردن والعراق"، لافتاً إلى أن عملية دمج الأعمال في الفترة ما بعد الاستحواذ تتم بسلاسة كبيرة في كلا البلدين، وبما يضمن استمرارية التعاملات المصرفية لعملاء بنك عوده سابقاً وتوفير الأمان الوظيفي لموظفيه المنضمين لمجموعة "كابيتال بنك".وأشار السالم إلى حصول المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة "كابيتال بنك" ومقرها الأردن في شهر أيار (مايو) الماضي على موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية، وبما سيؤدي الى توسيع قاعدة عملاء المصرف وتحقيق القيمة المضافة لهم وتنويع مصادر إيراداته وتسهيل وتشجيع التجارة بين العراق والسعودية، إضافة إلى خلق فرص جديدة للشركات القائمة في البلدين.وأضاف "أنه قد تم تعيين يزيد أبونيان رئيساً تنفيذياً لفرع المصرف الأهلي العراقي في السعودية، حيث يمتلك أبونيان خبرة واسعة في السوق المصرفي السعودي ستسهم بشكل كبير في تأسيس وتعزيز تواجد المصرف الأهلي العراقي ونمو أعماله في المملكة العربية السعودية"."الاتحاد" يستحوذ على 52 %من "الأردن دبي"استحوذ بنك الاتحاد على 52 % من رأسمال بنك الأردن دبي الإسلامي البالغ (100 مليون سهم) بسعر 1.88 دينار للسهم. وجرت صفقتان بعد جلسة تداول بورصة عمان على سهم بنك الأردن دبي الإسلامي ومجموعهما نحو 52 مليون سهم قيمتهما 97.76 مليون دينار.وأعلن رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد عصام سلفيتي "أن بنك الاتحاد حصل على موافقة البنك المركزي الأردني وجميع الجهات الرقابية حسب الأصول".وتلزم تعليمات تملك المصلحة المؤثرة من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته بأن على كل شخص يرغب -سواء وحده أو مع ذي صلة به- بتملك أو زيادة مصلحة مؤثرة في رأسمال أي بنك، أن يتقدم إلى البنك المركزي للحصول مسبقا على موافقة خطية، وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.وحددت التعليمات الجديدة معايير وشروطا سيراعيها البنك المركزي، عند النظر في طلبات الحصول على موافقته المسبقة على تملك مصلحة مؤثرة أو زيادة نسبة هذه المصلحة في رؤوس أموال أي من البنوك الأردنية.ومن أهم هذه الشروط؛ أن يتمتع طالب التملك بالملاءة المالية والقدرة على تقديم ما يلزم من الدعم المالي للبنك، وأن تتوفر لديه مصادر تمويل ذاتية كافية، بحيث لا يتجاوز الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة وفروعها الخارجية وشركاتها التابعة ما نسبته 20 % من إجمالي مصادر تمويل التملك المطلوب.وجاءت صفقة الشراء من خلال شراء حصة شركة مسك للاستثمار التي كانت تمتلك 52 %، من رأسمال بنك الأردن دبي الإسلامي.وسبق أن أعلن بنك الاتحاد، في إفصاح نشر على موقع بورصة عمان في الفترة الماضية، أنه تم توقيع رسالة نوايا ملزمة مع شركة مسك للاستثمار وشركة بترا المحدودة المسؤولية وشركة "لافانت ون" للاستثمار وشركة الهلال للاستثمار بشراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة مسك المسجلة في سجل الشركات والتي تملك ما نسبته 52 % من رأسمال بنك الأردن دبي الإسلامي، وذلك بعد استكمال الدراسات النافية للجهالة وتحقق الشروط والأحكام المتفق عليها في رسالة النوايا.وسبق أوصى بنك الاتحاد بأن مجلس الإدارة أوصى إلى الهيئة العامة برفع رأسماله من 125 مليون سهم إلى 160 مليون سهم/دينار. وجاء في إفصاح له نشر على موقع بورصة عمان، بأن تلك الزيادة والبالغة 35 مليون سهم سيتم تغطيتها من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك عن طريق الاكتتاب الخاص، بسعر دينار للسهم مضافا إليه علاوة إصدار مقدارها 0.250 فلس ليصبح سعر السهم 1.250 دينار لمساهمي البنك، مرجعين إتمام تلك الإجراءات بعد موافقة البنك المركزي الأردني، لتأتي تلك الزيادة في إطار خطط التوسع بما فيها صفقة الاستحواذ.بنك الأردن وفتحفرع في السعوديةأعلن بنك الأردن عن حصوله على التراخيص كافة اللازمة من قبل البنك المركزي الأردني والبنك المركزي السعودي والتي تتيح له مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية. وجاء الإعلان بعد صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 21 حزيران (يونيو) 2022 بالموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لإستراتيجية البنك نحو تعزيز مركزه الإقليمي وتنويع الأسواق التي يعمل فيها.وبهذه المناسبة، صرح السيد شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، بأن البنك استهدف التفرع في السعودية، بما تمثله من فرص واعدة على المستوى الاستثماري والاقتصادي مع وجود بنية تحتية تقنية متطورة على مستوى الدولة مصحوبة بتقدم كبير في خدمات التكنولوجيا المالية. وأضاف أن هذا التفرع سيدعم العلاقات الثنائية بين الأردن والسعودية، مشيراً إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من تطورات تحفز مشاركة أكبر من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستناد إلى رؤية 2030.وأضاف السيد فاخوري "أن حصولنا على موافقة التفرع في السوق السعودي، وخلال فترة قياسية، إنما يعد مؤشراً واضحاً على قوة ومتانة المركز المالي للبنك وعراقته وخبرته في القطاع المصرفي"، ومؤكداً رؤيته الاستراتيجية بتحقيق مركز متقدم في المنطقة العربية بأعلى معايير الكفاءة وتقديم الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد وقطاع الأعمال من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ثمن فاخوري العلاقات الأردنية مع المملكة العربية السعودية واصفاً إياها بالعلاقات الوطيدة التاريخية والتي تجمع الشعبين منذ سنوات طويلة بالعديد من المصالح المشتركة على جميع الأصعدة، وتعزيز التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال خاصة أن السعودية تعد شريك استراتيجي ومن أكبر الدول المستثمرة في الأردن.ولفت فاخوري إلى أن بنك الأردن يشهد نمواً وتطوراً في أعماله على الأصعدة كافة، ومرد ذلك إلى خططه وإستراتيجيته الطموحة لتوسعة أعماله في السوق الإقليمي، التي تهدف إلى تعزيز حضوره الإقليمي والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق المالية والمصرفية التي تشهد نمواً كبيراً بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة لعملائه.وقدم السيد فاخوري شكره وتقديره للبنك المركزي الأردني على ثقتهم ودعمهم الدائم لبنك الأردن، خاصة فيما يتعلق بخطط التفرع والتوسع الخارجي. كما تقدم بالشكر أيضاً للبنك المركزي السعودي على ثقتهم ببنك الأردن وتعاونهم في تطبيق أفضل الممارسات التشريعية الداعمة لفتح فروع للبنوك الأجنبية.ومن الجدير ذكره أن بنك الأردن، يعمل وفقاً لنهج تطويري يعتمد معه التحسين المستمر في أنشطته ومجالات عمله كافة، كما يحرص على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي، والتميز محلياً وإقليمياً دون إغفال دوره ورسالته المجتمعية. هذا وقد سجلت موجودات البنك ما قيمته 2.7 مليار دينار، وبلغت حقوق مساهميه 466 مليون دينار كما في نهاية أيار (مايو) 2022.ويشار إلى أن بنك الأردن يعد أحد أعرق البنوك الأردنية مع جذور تعود للعام 1960، ويمتلك حضوراً واسعاً أسس له على مدار مسيرته، حتى بات يتواجد عبر منطقة الشرق الأوسط من خلال فروعه وشركاته التابعة وقنواته الرقمية والإلكترونية.