الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البورصة تدعو الشركات المدرجة لتزويدها بالبيانات المالية

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان - الغد - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن البورصة تدعو الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2024/12/31، وذلك عبر نظام الإفصاح الألكتروني XBRL ، قبل نهاية شهر آذار من هذا العام 2024.اضافة اعلان
وأكد الوظائفي بأن بورصة عمان ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر آذار الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري. وستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات السنوية المدققة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، وستكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات سنوية مدققة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.
ومما يجدر بالذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo  ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.
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