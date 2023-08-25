البورصة ترتفع %0.03 في أسبوع

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عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2387.7 نقطة مقارنة مع 2386.9 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.03 %.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 20/08 – 24/08 حوالي 6.5 مليون دينار مقارنة مع 3.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 101.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 32.4 مليون دينار مقارنة مع 16.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 22.1 مليون سهم، نفذت من خلال 10787 عقدا.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 19.69 مليون دينار وبنسبة 60.80 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.81 مليون دينـار وبنسبـة 21.01 %، وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.89 مليون دينار وبنسبة 18.19 %.وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.56، وانخفض الرقم القياسي للقطاع الخدمات بنسبة %1.7، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.55 %.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 125 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 55 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 38 شركة.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الأردن الدولية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة%20.88، الركائز للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %، مجموعة العصر للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %15.79، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %12.28، والتجمعات للمشاريع السياحية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 5.88 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي المجموعة العربية الأردنية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة %12.35، الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.16 %، الأردن ديكابولس للأملاك حيث انخفض سعر السهم بنسبة %7.69، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة %7.55، والوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.14 %.