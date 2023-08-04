"البورصة" ترتفع %0.07 في أسبوع

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عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، الأسبوع الماضي، إلى 2437.0 نقطة مقارنة مع 2435.4 نقطة للأسبوع السابق، بنسبة 0.07 %.وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.1 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.13 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.18 %.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 30/07-03/08 حوالي 4.3 مليون دينار مقارنة مع 7.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 42.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي 21.3 مليون دينار مقارنة مع 37.3 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 13.9 مليون سهم، نفذت من خلال 11454 عقداً.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.52 مليون دينار وبنسبة 44.68 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.21 مليون دينار وبنسبة 29.15 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.57 مليون دينار وبنسبة 26.17 %.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 137 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 50 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 52 شركة.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.68 %، مصانع الزيوت النباتية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.78 %، تطوير العقارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 5.88 %، تهامة للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 5.26 %، والعربية للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 5.26 % .