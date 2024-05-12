الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البورصة ترتفع 0.21 %

بورصة عمان
بورصة عمان
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2368.61 نقطة، بارتفاع نسبته 0.21 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.240 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
1.65 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.74 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.46 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الكهربائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، النقل، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية 3.39 %،
2.86 %، 2.48 %، 1.96 %، 1.89 %،
1.27 %، 0.80 %، 0.50 %، 0.30 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك، التأمين، العقارات، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة 0.49 %، 0.40 %، 0.31 %، 0.30 %، 0.29 %، 0.03 % على التوالي.
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