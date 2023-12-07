"البورصة" ترتفع 0.22 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس، بنسبة 0.22 %، ليغلق عند مستوى 2381.91 نقطة.وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,499 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و17 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.59 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.15 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات 4.76 %، 2.29 %، 1.11 %، 0.90 %، 0.85 %، 0.76 %، 0.65 %، 0.46 %، 0.45 %، 0.24 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، التأمين، الخدمات التعليمية، البنوك 0.86 %، 0.69 %، 0.56 %، 0.40 %، 0.15 %،0.15 %، 0.11 % على التوالي.