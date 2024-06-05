 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البورصة ترتفع 0.24 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2419.61 نقطة، بارتفاع نسبته 0.24 %. وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.362 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 82 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.اضافة اعلان
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.69 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.21 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.03 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة 4.76 %، 1.16 %،
0.65 %، 0.55 %، 0.39 %، 0.29 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة، التأمين، البنوك، الخدمات التجارية 2.00 %، 1.42 %، 0.79 %، 0.24 %، 0.21 %،
0.05 %، 0.03 % على التوالي.
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