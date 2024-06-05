البورصة ترتفع 0.24 %

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.69 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.21 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.03 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة 4.76 %، 1.16 %،
0.65 %، 0.55 %، 0.39 %، 0.29 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة، التأمين، البنوك، الخدمات التجارية 2.00 %، 1.42 %، 0.79 %، 0.24 %، 0.21 %،
0.05 %، 0.03 % على التوالي.