 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"البورصة" ترتفع %0.3

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2409.46 نقطة، بارتفاع نسبته 0.3 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.708 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.74 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.70 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة %5.00، %1.45، %0.90، 0.74 %، 0.47 %، 0.43 %، %0.35  على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التأمين، الصناعات الكيماوية، الفنادق والسياحة، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك 0.59 %، 0.49 %، 0.37 %،
0.34 %، 0.31 %، 0.27 %، 0.26 %، 0.08 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، فيلادلفيا لصناعة الأدوية بنسبة 6.62 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.00 %، دار الغذاء بنسبة 4.94 %، ومجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.76 %.
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