الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"البورصة" ترتفع 0.37 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان
عمان -الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق إلى 2388.89 نقطة، بارتفاع نسبته 0.37 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1.868 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.اضافة اعلان
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.22 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.37 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.09 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، النقل، الطاقة والمنافع، التأمين، العقارات، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، البنوك  1.73%، 1.09 %، 0.65 %، 0.63 %، 0.33 %، 0.33 %، 0.22 %، 0.13 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية 1.32 %، 0.80 %، 0.73 %، 0.57 %، 0.46 %، 0.24 %، 0.15 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 6.56 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة  4.88 %، وحديد الأردن بنسبة 4.76 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) 4.82 %، الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.80 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.55 %، الأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.08 %، والركائز للاستثمار بنسبة 3.03 %.
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