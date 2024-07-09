البورصة ترتفع 0.37 %

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2410.00 نقطة، بارتفاع نسبته 0.37 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.121 عقداً. اضافة اعلان

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.61 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.33 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.10 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، البنوك، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة 5.77 %، %1.24، 0.74 %، 0.68 %، 0.48 %، 0.47 %، %0.40، 0.33 %، 0.29 %، 0.11 %، 0.08 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، العقارات، الفنادق والسياحة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأغذية والمشروبات 2.94 %، 0.90 %، 0.89 %، 0.50 %، 0.25 % على التوالي.

