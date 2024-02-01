"البورصة" ترتفع %0.46

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عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2492.25 نقطة، بارتفاع نسبته 0.46 %. بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.482 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة 1.55 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.22 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.14 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، النقل، التأمين، الطاقة والمنافع، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الهندسية والإنشائية 2.15 %، 2.05 %، 0.50 %، 0.32 %، 0.31 %، 0.27 %، 0.26 %، 0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية 1.43 %، 0.93 %، 0.70 %،0.31 %، 0.20 %، 0.20 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي 8.33 %، الأردنية الفرنسية للتأمين7.35 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية 5.00 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 4.44 %، وأمواج العقارية بنسبة 4.35 %.