الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البورصة ترتفع %0.78 في أسبوع

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2400.5 نقطة مقارنة مع 2381.9 نقطة للأسبوع السابق، وبنسبة 0.78  %. اضافة اعلان
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 10/12-14/12 حوالي 2.9 مليون دينار مقارنة مع 6.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 57.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 14.4 مليون دينار مقارنة مع 33.8 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 15.9 مليون سهم، نفذت من خلال 10244 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 7.42 مليون دينار وبنسبة 51.73 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.30 مليون دينار وبنسبة 29.98 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.63 مليون دينار وبنسبة 18.30 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.9 ، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.69 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.23 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 122 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 52 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 33 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %20.61، رم للوساطة المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %14.29، الكفاءة للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.71 %، الشرق للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.36 %، والعربية للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.30 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %11.11، الألبان الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %9.23، الركائز للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 5.56 %، التأمين العربية- الأردن حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %5.00، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 4.76 %.
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