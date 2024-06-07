 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البورصة ترتفع %1.26 في أسبوع

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)
  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2432.4 نقطة مقارنة مع 2402.3 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 1.26 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 4.1 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 82.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 20.4 مليون دينار مقارنة مع 115.9 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 16.2 مليون سهم، نفذت من خلال 13378 عقدا.اضافة اعلان
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 7.97 مليون دينار وبنسبة 39.07 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 6.79 مليون دينـار وبنسبـة 33.31 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.63 مليون دينار وبنسبة 27.61 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.29 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.33 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.39 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 120 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 53 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.00 %، التجمعات لخدمات التغذية والإسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.00 %، الأردنية الفرنسية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %9.43، الأردن الدولية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.00 %، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.55 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 14.29 %، السلام الدولية للنقل والتجارة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.02 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.02 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.82 %، وإنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %.
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