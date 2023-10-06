السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"البورصة" ترتفع 2.38 % في أسبوع

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان
عمان - الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2471.5 نقطة مقارنة مع 2414.0 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 2.38%.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 01/10 – 05/10 حوالي 5.3 مليون دينار مقارنة مع 5.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 8.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 26.4 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 26.4 مليون سهم، نفذت من خلال 13999 عقداً.اضافة اعلان
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 10.61 مليون دينار وبنسبة 40.22% من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 9.26 مليون دينـار وبنسبـة 35.10 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.51 مليون دينار وبنسبة 24.68%.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 2.81 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.9 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.98 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 134 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 60 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الثقة للاستثمارات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 22.86 %، المستقبل العربية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.35 %، تهامة للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.24 %، العربية للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.99 %، وسبأ لسكب المعادن حيث ارتفع سعر سهمها 
بنسبة 12.97 %.
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