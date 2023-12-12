الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البورصة تغلق على ارتفاع طفيف

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة طفيفة 0.02 %، ليغلق المؤشر عند مستوى 2395.41 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس 2.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.259 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.27 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.22 %، و ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، الفنادق والسياحة، العقارات، الطاقة والمنافع، النقل، البنوك 1.03 %، 0.84 %، 0.58 %، 0.55 %،
 0.24 %، 0.20 %، 0.19 %، 0.02 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة 2.14 %،
 0.69 %، 0.61 %، 0.30 %، 0.24 %، 0.13 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.62 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.57 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.55 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.55 %، والتحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.35 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الألبان الأردنية بنسبة 4.84 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.76 %، الشرق العربي للاستثمارات العقارية بنسبة 4.49 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة
4.17 %، والأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.04 %.
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