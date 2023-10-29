"البورصة" تنخفض 0.01 %

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2414.05 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1.929 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.02 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.34 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.22 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، التأمين، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات 1.71 %، 1.22 %، 0.81 %، 0.81 %، 0.77 %، 0.37 %، 0.30 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الخدمات التعليمية 1.28 %، 0.63 %، 0.38 %، 0.34 %، 0.29 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.14 %، السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 4.90 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.76 %، الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 4.48 %، وتهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.29 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 7.06 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.56 %، الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.95 %، التجمعات للمشاريع السياحية بنسبة 4.65 %، والتحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 3.95 %.