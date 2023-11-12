البورصة تنخفض 0.05 %

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2387.69 نقطة، بانخفاض نسبته 0.05 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 1.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1.408 عقود.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.43 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.26 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.15 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، العقارات، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية 0.93 %، 0.36 %، 0.22 %، 0.14 %، 0.12 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، النقل، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، التأمين، الفنادق والسياحة 1.33 %، 1.24 %، 0.96 %، 0.70 %، 0.57 %، 0.45 %، 0.39 %،0.08 % على التوالي.